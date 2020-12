Dramă de mamă: „Timp de 16 ani m-am chinuit să o scot de la Kasta Morrely“

Redacţia Ziarul de Iaşi a fost contactată în cursul zilei de ieri de o mamă a uneia dintre fetele de la Kasta Morrely, disperată de faptul că şi-a pierdut fiica încă de acum 16 ani, când a plecat definitiv de acasă să locuiască la fundaţie. Femeia a fost încurajată de faptul că în aceste momente a fost pornită o anchetă şi speră să îşi recupereze fata. Părinţii nu au dorit să îşi dezvăluie numele de frică ca fiica lor să nu rupă complet legătura cu ei, însă povestesc cum încă de la început li s-a părut că ceva nu este în ordine cu această fundaţie.

„Fiica mea e acolo (n.r. - Kasta Morrely), şi de 16 ani nu pot să o scot. A plecat de acasă. Am pus-o atunci să aleagă între familie şi sediu, şi a ales sediul. Noi am făcut şi la ITM plângere şi am vrut să vedem cum sunt aceste fete şi cum lucrează, dar ni s-a zis doar că fac voluntariat. Ştiam că nu au niciun venit acolo şi lucrează pe bază de voluntariat, iar ITM-ul nu putea face mai mult decât atât şi ne-au zis să-i dăm pe mâna Poliţiei. Noi, ca să nu facem rău la fată, să nu se îndepărteze sau să facă altceva mai rău, am lăsat lucrurile aşa“, poves­teşte femeia printre lacrimi.