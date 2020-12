Dramă la maternitate: O tânără infectată cu Covid-19 a murit imediat după ce a născut

„O femeie de 28 de ani din Adjud, județul Vrancea, COVID pozitivă, adusă gravidă prin transfer la Maternitatea COVID Buna Vestire din Galați, a murit în urma insuficienței respiratorii cauzate de COVID. Cu o zi înainte de a muri, prin cezariană, a născut o fetiță sănătoasă”, au transmis reprezentanții Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire” Galați.

Tânăra mămică din Vrancea dispărută se numește Mirela Paiu și era căsătorită cu George Paiu. Ambii soți sunt din comuna Păunești, județul Vrancea, dar locuiesc la Adjud.

După imensa tragedie au rămas doi copii fără mamă: bebelușul-fetiță abia născută și o altă fetiță în vârstă de 5 ani.

Potrivit sursei citate, tânăra, infectată cu SARS-CoV-2 pe 7 decembrie, a venit la maternitatea gălăţeană prin transfer de la Spitalul Municipal Adjud, în ziua de 11 decembrie, pe 12 decembrie a născut prin cezariană o fetiţă de 2.600 grame, cu testul PCR negativ, iar pe 13 decembrie a murit în urma unui stop cardiorespirator.

"Pacienta, în vârstă de 28 ani, a venit în data de 11 decembrie, la ora 14.00, prin transfer de la Spitalul Municipal Adjud, cu diagnosticul sarcină în 35 de săptămâni, insuficienţă respiratorie acută în contextul infecţiei cu SARS-CoV-2, confirmată prin testul PCR efectuat în data de 7 decembrie, şi simptomatologie psihiatrică sub tratament. În data 12 decembrie, comisia de medici din unitatea noastră a hotărât, datorită simptomatologiei şi agitaţiei psihomotorie pe care o prezenta mama, intervenţia şi naşterea prin operaţie cezariană. S-a născut o fetiţă de 2.600 grame, pentru care s-a făcut testul PCR negativ. Fătul este într-o stare bună şi este internat în secţia de neonatologie a spitalului nostru. Din păcate, starea mamei s-a agravat în cursul zilei de ieri (13 decembrie - n.r.), astfel că la ora 15,45 a fost înregistrat decesul prin insuficienţă cardiorespiratorie acută şi stop cardiorespirator, care nu au răspuns la manevrele de resuscitare", a declarat managerul spitalului.

Femeia mai avea acasă o fetiță de cinci ani. Acum, singurul rămas să aibă grijă de cei doi copii este soțul, care lucrează ca asistent medical într-o clinică privată din Adjud. Vizibil îndurerat de pierderea soției, bărbatul spune că va face orice pentru a afla ce s-a întâmplat, de fapt.

”A ieșit din cezariană sâmbătă, la 10,15, iar medicul neonatolog mi-a trimis poze cu fetița. Fetița este bine. Am vorbit cu mama tot timpul. Ieri, la 14,17, era bine. La ora 17,20 m-au sunat să-mi zică că a decedat. După ce i s-a făcut cezariană am vorbit cu ea și am întrebat-o: tu mai ai nevoie de masca de oxigen? și mi-a spus că ”nu, nu mai am niciun fel de problemă”. Apoi, când am vorbit pe cameră, avea mască. Am întrebat-o de ce o poartă și mi-a răspuns că așa i-a spus doamna doctor. Vreau să fac plângere pentru că nu știu exact cauza morții. Vreau să știu exact ce s-a întâmplat cu soția mea”, a spus soțul femeii decedate.

Tânărul a și făcut plângere la Secția 5 Poliție Galați. (ziaruldevrancea.ro)