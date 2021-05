Drama lui Alex Dima. I-a murit soția și a rămas să crească singur o fetiță abia născută

Alex Dima s-a însurat cu Roxana pe un acoperiş de bloc, dorind să fie un moment aparte. După doi ani de căsnicie s-a născut Sara, dar bucuria lor de tineri părinţi a fost umbrită de vestea că soţia sa are cancer. După mai multe vizite la medici şi încercări repetate de a o ajuta pe Roxana, aceasta a murit la 6 luni de la punerea diagnosticului.

”În 2009, am făcut un material la New York cu prinţesa Marina Sturza, care are un centru de îngrijire paliativă pentru bolnavii de cancer, Hospice Casa Speranţei de la Braşov. Şi îmi aduc aminte foarte bine cum insistam să o cunosc, să înţeleg ce o determină să facă ceea ce face, să lucreze cu bolnavii de cancer în fază terminală. O întrebam dacă nu o încarcă să fie într-un centru paliativ. Iar ea mi-a răspuns că nu, pentru că sunt oameni acolo şi asta e misiunea ei. Am rămas cu treaba asta în mine. Se întâmpla undeva la sfârşit de noiembrie 2009, pe 1 decembrie a intrat materialul cu ea la Pro TV, iar o lună mai târziu am aflat că soţia mea are cancer. Când eram jos, oamenii de aici, de la Pro TV, m-au luat şi m-au ridicat”, a povestit Alex.

S-a concentrat pe educaţia şi creşterea Sarei, care i-a dat putere să meargă mai departe. „M-am dus acasă, unde era mama şi dormea cu Sara. Am trezit-o, am luat-o în braţe şi am început o altă viaţă. (…) Mi-a zis odată, cred că avea doi ani jumătate-trei, m-a luat de mână şi mi-a zis «tu eşti ca o mamă pentru mine». Ne-am oblojit rănile unul la altul. Am încercat să fiu şi mamă pentru ea…”, îşi aminteşte Alex.