Drama medicală "Doctorul cel bun" continuă cu sezonul trei la AXN din septembrie

Drama medicală “Doctorul cel bun” (The Good Doctor) revine la AXN cu sezonul trei, din 3 septembrie, în fiecare joi seara, de la ora 22.00.

Serialul “Doctorul cel bun” (The Good Doctor), cu Freddie Highmore ("Bates Motel", "August Rush", "Charlie &The Chocolate Factory") în rolul principal, urmăreşte povestea emoţionantă a unui tânăr care are autism şi care începe un stagiu la secţia de chirurgie a unui spital din California.

În noul sezon, doctorul Shaun Murphy continuă să îşi folosească talentele medicale extraordinare în cadrul spitalului St. Bonaventure, demonstrând încă o dată că poate salva vieţi. Tânărul rezident şi-a îmbunătăţit abilităţile de comunicare şi interacţiune cu pacienţii şi colegii, dezvoltând relaţii de prietenie cu ceilalţi rezidenţi.

Pe plan personal, sezonul trei aduce un alt tip de provocări pentu Shaun - acesta va explora pentru prima dată lumea complicată a întâlnirilor romantice, a relaţiilor de dragoste, care se dovedesc greu de gestionat. Fricţiuni vor apărea şi în cuplul format din doctorii Melendez şi Lim, odată cu promovarea celei din urmă ca noua şefă a secţiei de chirurgie.

Antonia Thomas (Dr. Claire Browne), Nicholas Gonzalez (Dr. Neil Melendez), Hill Harper (Dr. Marcus Andrews), Richard Schiff (Dr. Aaron Glassman) şi Christina Chang (Dr. Audrey Lim) îşi reiau rolurile, în timp ce Jasika Nicole (Dr. Carly Lever) va avea o prezenţă permanentă.

Serialul este produs de Sony Pictures Television şi ABC Studios, cu David Shore (House) scenarist şi producător executiv. Daniel Dae Kim (actorul din Lost şi Hawaii Five-0), Erin Gunn, David Kim şi Sebastian Lee sunt şi ei producători executivi.