Dreptatea cu barosul nu e suficientă pentru criza de la Spitalul de Copii. Dar mai are cine să construiască?

Ministrul Sănătății își face poze cu „botoșei” într-un spital care nu poate fi deblocat fără conducere militară. Protocoalele rămân doar pe hârtie, oricâte demiteri face Rogobete. La Iași, unde au murit șase copii, ministrul concediază managerul în curte, în fața presei, în timp ce din spital asistentele ies la țigară cu saboții din Terapie Intensivă. România medicală trăiește între două lumi: una în care jumătate din personal luptă pentru pacienți și alta în care regulile de bun-simț sunt călcate în picioare.

L-am criticat pe ministrul Sănătații, Alexandru Rogobete, când s-a plimbat absolut degeaba cu elicopterul până la Iași, când a fost incendiul de la Maternitatea „Cuza Vodă”. Datele de la pompieri ne arată că incendiul era declarat stins înainte ca elicopterul să plece de la București, au fost doar două persoane rănite (una a inhalat fum și alta a făcut atac de panică), iar pacientele deja erau transferate sau introduse iar în clădire până a aterizat. A venit doar să facă o baie de mulțime pe banii noștri – să fie primit. Nici până astăzi nu am primit răspunsuri la întrebările adresate instituțiilor statului: cât ne-a costat desantul?

Acum însă cred că merită apreciată vizita sa la Spitalul de Copii, chiar dacă, pentru el, a fost probabil doar o nouă oportunitate de a-și încorda mușchii. Că dă bine să spui că dai afară conducerea „fără explicații”. De ce a făcut însă bine vizita ministrului? Pentru că în momentul de față Spitalul de Copii cred că se află într-un impas din care nu poate ieși singur. Iar conducerea Consiliului Județean și-a demonstrat deja incompetența în a gestiona situația de acolo în ultimii ani. Asta a îndepărtat și medicii buni dinspre funcțiile de conducere de acolo.

Dacă aș avea vreo putere de decizie, aș aduce conducere militară 3 luni acolo, cum se întâmpla în pandemie. Trei luni în care să se implementeze protocoale, să se verifice proceduri și, cel mai important, să se dărâme bisericuțe. E la fel peste tot, o să spuneți. Poate, dar la Spitalul de Copii, morțile din ultimele săptămâni ne arată că e o nevoie critică. Fostul manager, Alina Belu, a adus o perioadă de aparentă stabilitate, ce a fost necesară, mai ales că mandatul ei s-a suprapus peste proiectul de reabilitare.

Dar prezența ei în funcție a radicalizat și mai mult facțiunile existente. Despre unele ați citit în „Ziarul de Iași”, pe la puls. Despre altele vedem noi, jurnaliștii, în cum e organizată comunicarea publică: vechii purtători de cuvânt maziliți, grupuri paralele de WhatsApp, o frică instituțională de transparență. Ce nu va găsi corpul de control al ministrului la Iași este că frica și suspiciunea vor fi scoase mai greu din acel spital decât bacteriile periculoase.

Cu saboții medicali la coadă la țigări

Dar soluția ministrului, de a organiza cursuri pentru asistente și infirmiere, e bună doar în raportările lunare publicate pe Facebook. Vă provoc la un experiment, pentru a vedea cum respectă spitalele din Iași, aproape toate spitalele, tot ce înseamnă proceduri și protocoale.

Așezați-vă pentru 30 de minute la unul dintre punctele de acces din curtea interioară a unui spital de stat din Iași. Vă spun ce veți vedea, iar ce spun poate fi verificat cu ușurință. Veți vedea personal medical, nu doar asistente și infirmiere, chiar rezidenți și unii medici, cum ies afară cu acei saboți medicali pe care-i poartă tocmai pentru ca să nu aducă în spital încălțămintea din exterior. Cu care intră în saloane, inclusiv la terapie intensivă, cum a fost cazul la Spitalul de Copii, și cu care merg la magazinul din curte, să se întâlnească cu un curier sau până la mașină, că au uitat ceva.

E un detaliu minor, o să îmi spuneți. Dar e relevant. De-a lungul anilor, mergând la diferiți membri ai familiei internați în spitale, am intrat la Terapie Intensivă exact cum vin de-afară. Am adus pachete-pachețele, sacoșe mari și mici, și i-am văzut pe oamenii de-acolo cum stăteau în paturile alea, înconjurați de aparate, cu tot felul de genți băgate sub pat. După ce am început să lucrez în presă am înțeles exact cât de greșit e acest lucru.

Ah, și dacă tot sunteți în curtea spitalului, aruncați un ochi în coșurile de la intrare, să le vedeți pline de muștiucuri de țigări, pe care nu doar pacienții le-au pus acolo. Dacă-mi aduc aminte bine, fumatul acolo e interzis dinainte de 2016, când a venit legea care l-a interzis în interior.

Transparenți și trasabilitate – cum le facem să fie mai mult decât cuvinte goale?

Urmăriți imaginea pusă de ministrul Rogobete pe Facebook, în care inspecta el cu atenție și îngrijorare documentele de la spital la Iași. O să vedeți că are „papucei” de unică folosință. Care se folosesc când intri într-o unitate medicală, într-o zonă tranzitată, dar cu un regim mai aparte de protecție. Și care se scot când ieși de acolo, tocmai pentru că așa e normal – cum nu e ok să duci murdărie și bacterii înăuntru, la fel de normal e să nu scoți ce găsești pe-acolo și să duci prin restul spitalului.

Acum, nu știu cât e exces de zel, dacă a vrut să dea bine în poze sau dacă pur și simplu a uitat, însă ministrul purta „botoșeii” în zona administrativă. Unde nu-ți cere niciun protocol să o faci și unde, mai exact, nu-i mai purta nimeni. Dacă apoi a fost la ATI și nu și-a luat alții, că era deja „protejat”, arată exact problema din mai toate spitalele țării.

Dar dincolo de speculații, fotografia reflectă fidel lucrurile spuse de ministru: protocoalele din spitale sunt făcute ca să umple inutil hârtii. Cum le facem să funcționeze? Prin cele mai complicate lucruri din lumea asta, de care se feresc foarte mulți oameni: transparență și trasabilitate. Hai să facem ca în Vest, să raportăm cazurile de infecții nosocomiale, fiindcă ele sunt o realitate a sistemului medical, nu o particularitate a României. Sigur, la noi e mai relevant fiindcă lucrăm în clădiri antice, peste care s-au tot tras straturi de spoială.

Și hai să facem un lanț al răspunderii în spitale. Să nu mai vină ministrul când se întâmplă ceva și să demită pe toată lumea, de la manager, la șefii DSP, mai ales când încă nu ne este clar cine a greșit. Hai să învățăm întâi ceva din asta. Că mai avea Alexandru Rogobete un pic și-l dădea afară și pe Costel Alexe. Și rezultatul s-ar putea să fi fost același ca la primele demiteri: zero.

Publicitate și alte recomandări video