Drog sau medicament? Interzicerea canabisului medicinal văzută de la Iași: este sau nu o decizie bună? „S-a mers pe prezumția de vinovăție”

Alexandru Rogobete, deputat PSD și președinte al Comisiei, a justificat decizia afirmând că „avem o responsabilitate morală și legală de a proteja populația, în special tinerii, de capcanele unui subiect care, odată legalizat, va deveni imposibil de controlat”. La Iași, dr. Vladimir Poroch, șeful Secției de Îngrijiri Paliative la Institutul de Oncologie din Iași, consideră că legalizarea canabisului medicinal ar fi reprezentat o oportunitate importantă pentru pacienții oncologici, în special pentru aceia care nu mai răspund la tratamentele cu opioide cum ar fi morfina, fentanilul sau oxicodona.

Proiectul respins de Comisia de Sănătate va fi acum discutat în plenul Camerei Deputaților, dar are șanse mici să fie aprobat. Acesta ar permite, pentru prima dată în România, ca pacienții în fază terminală să poată folosi calmante pe bază de canabis, sub formă de ulei, tinctură, infuzie sau inhalare, cu prescripție de la medic.

„Am luat decizia corectă”, spune Alexandru Rogobete, despre votul din comisia pe care o conduce. „Nu ne putem permite să experimentăm cu viitorul copiilor noștri. Nu putem permite ca suferința pacienților să fie folosită ca pretext pentru a introduce o substanță periculoasă în circuitul legal”.

Pe piața din România se găsesc uleiuri de canabis inclusiv în farmacii

Conform proiectului de lege depus acum aproape șase ani, canabisul ar fi putut fi folosit în scop medical sub formă de ulei, tinctură, infuzie sau inhalare, pe lângă medicamentele care conțin această substanță, dar doar cu rețetă de la medic.

Proiectul a fost respins de deputații din comisia de specialitate. În prezent, pe piața din România se găsesc uleiuri de canabis pe bază de CBD, care nu sunt psihoactive și pot fi cumpărate inclusiv din farmacii. Uleiurile cu THC, care sunt psihoactive, se găsesc doar pe piața neagră. Proiectul de lege ar fi permis legalizarea acestora.

Dr. Vladimir Poroch susține utilizarea canabisului în scop medical

Dr. Vladimir Poroch, șeful Secției de Îngrijiri Paliative la Institutul de Oncologie din Iași, susține utilizarea canabisului în scop medical, având în vedere că acest lucru este deja practicat în multe țări cu sisteme de sănătate dezvoltate, cum ar fi Germania, Olanda, Italia, Spania, Statele Unite și Canada.

„În Israel, unde canabisul este folosit în scop medical, a avut loc o prezentare la Conferința Institutului Regional de Oncologie din Iași, susținută de profesorul Silviu Brill, care a vorbit despre experiența lor pozitivă în acest domeniu”, a precizat medicul.

Dr. Poroch explică faptul că, în România, pacienții au deja acces la analgezice de diferite tipuri, inclusiv opioide puternice precum morfina, fentanilul și oxicodona. Aceste medicamente sunt disponibile gratuit pentru pacienții oncologici, pe bază de prescripție medicală specială, și sunt utilizate pentru controlul durerii. Totuși, legalizarea canabisului medicinal ar fi oferit o alternativă suplimentară în tratamentul durerii, așa cum se întâmplă și în alte țări. Medicul compară această situație cu tratamentele pentru răceală, unde pacienții au la dispoziție mai multe opțiuni, nu doar un singur medicament. În practica medicală, există situații în care un pacient nu mai răspunde la un anumit opioid sau dezvoltă efecte secundare severe, fiind necesară schimbarea tratamentului – un proces numit „rotația opioidelor”. Având mai multe opțiuni, inclusiv canabisul medicinal, medicii ar putea adapta mai ușor tratamentele în funcție de nevoile fiecărui pacient, ceea ce ar îmbunătăți gestionarea durerii și calitatea vieții acestora.

Un control strict asupra produselor destinate uzului medical

Dr. Vladimir Poroch subliniază că legalizarea canabisului medicinal ar implica un control strict asupra produselor destinate uzului medical. Totuși, el consideră că teama decidenților că aceste produse ar putea ajunge în mâini nepotrivite și ar putea fi folosite în alte scopuri nu este un argument suficient pentru interzicerea lor. El compară situația cu opioidele puternice, precum morfina și metadona, care, deși prezintă riscuri de abuz, sunt strict reglementate și utilizate în tratamentul durerii. Dacă am aplica aceeași logică, spune medicul, ar trebui interzise și aceste medicamente esențiale, ceea ce nu ar fi o soluție viabilă. În schimb, o reglementare clară și un control riguros ar putea asigura utilizarea corectă a canabisului medicinal, așa cum se întâmplă deja în multe țări cu sisteme de sănătate dezvoltate.

Există numeroase studii care demonstrează eficiența canabisului medicinal, în special în tratarea durerii oncologice, un tip de durere specific, recunoscut și definit de International Association for the Study of Pain (IASP). Aceste cercetări susțin utilizarea canabisului în managementul durerii la pacienții cu cancer, oferind o alternativă validă la tratamentele existente.

„Nu vreau să fiu înțeles greșit, dar, având în vedere situația actuală din România legată de consumul de droguri – și nu mă refer aici neapărat la canabis, ci la substanțe mult mai periculoase –, cred că îngrijorarea reală ar trebui să fie asupra acestui fenomen, care a scăpat de sub control, inclusiv în școli. Faptul că s-ar legaliza canabisul în scop medical nu cred că ar reprezenta un pericol. În prezent, opioidele puternice, precum morfina și fentanilul, sunt deja strict reglementate și eliberate doar pe bază de rețetă specială. Cu toate acestea, nu vedem oameni dependenți de morfină pe străzi. Așadar, mai întâi ar trebui să ne concentrăm pe problema reală și abia apoi să ne îngrijorăm cu privire la canabisul medicinal”, a declarat medicul.

O reglementare nu ar trebui să pornească de la prezumția de vinovăție

Dr. Vladimir Poroch subliniază că o reglementare nu ar trebui să pornească de la prezumția de vinovăție, ci de la încrederea în corectitudinea oamenilor. Aplicarea unei astfel de prezumții asupra pacienților care au nevoie de canabis medicinal pentru controlul durerii nu este corectă. El argumentează că, într-o democrație, oamenii trebuie să aibă libertatea de a acționa în limitele legii, iar reglementările trebuie să prevadă mecanisme de control și sancționare doar pentru cei care nu respectă regulile.

În loc să interzică din start un tratament pe baza presupunerii că va fi abuzat, statul ar trebui să creeze un cadru legal bine reglementat, care să permită utilizarea corectă a canabisului medicinal și să prevină eventualele abateri. Dr. Poroch subliniază că, în orice țară democratică și civilizată, se pleacă de la prezumția de corectitudine, iar apoi se stabilesc mecanisme de control și sancțiuni pentru cei care nu respectă legea. Așa cum există reglementări stricte pentru alte medicamente puternice, și canabisul medicinal ar putea fi integrat în sistem, oferind pacienților o alternativă eficientă pentru gestionarea durerii, spune el.

Publicitate și alte recomandări video