Drogurile au pătruns adânc și în mediul rural din județ. Traficanții transportau marfa sub nasul poliției. „Deja s-au panicat”

Statul român pare să fi pierdut războiul cu drogurile până și în mediul rural. Un tânăr din Boscoteni, județul Botoșani, și complicii săi au fost condamnați după ce puseseră pe roți o afacere profitabilă cu cannabis. Unul trimitea drogurile din Spania la Hârlău, unde erau ridicate de sora sa, minoră.

Dealerul vindea cannabis la petreceri, iar clienții se călcau în picioare pentru a se aproviziona. Un transport, din doze preambalate, a fost epuizat în doar 24 de ore. Pentru câțiva ani cel puțin, consumatorii vor trebui să apeleze la altă sursă.

Droguri de 6.000 de lei vândute doar într-o singură zi

Inițiativa afacerii a avut-o Lucian Marcu. Timp de doi ani, atunci când revenea în țară din Spania, aducea cu el și cannabis pe care îl împărțea prietenilor sau îl vindea cu 80 de lei gramul. În scurt timp își construise o clientelă fidelă, în Hârlău și în localitățile învecinate, ajungând să-și pună problema ce se va întâmpla când va trebui să se întoarcă la muncă. L-a găsit pe Liviu Ilaș, pe care să-l lase să vândă în locul lui. Marcu urma să se ocupe cu livrarea, stabilind cui urma să vândă Ilaș, ce cantități și cu ce prețuri. Ilaș doar îi trimitea comenzi, estimând necesarul astfel încât să nu rămână „în pană”. Se mai întâmplase, consumatorii fideli intrând în panică de teamă că vor rămâne fără droguri.

„Am băieții astea ai mei doar cu ei fac treava , az deja sau panicat cand au auzit ca nu mai e au luat cate 3-4 de fiecare pana vine”, îi transmisese Ilaș lui Marcu după penultimul transport. Drogurile din acesta fuseseră vândute într-o singură zi, contra sumei de 6.000 de lei.

Pachete erau ridicate din proximitatea sediului Poliției

Ultimul transport a fost trimis de Marcu spre sfârșitul lunii iulie a anului trecut. Pe 28 iulie, 96,1 grame de cannabis, ambalat în 77 de pungulițe introduse în pungi și cutii de chipsuri plecau din Spania cu destinația Hârlău. Curierul nu mergea chiar până în sat. Pachetul urma să fie preluat de Adelina, sora de 16 ani a lui Marcu. Aceasta primea între 200 și 500 de lei pentru fiecare colet livrat lui Ilaș. Tot ea primea suma ce i se cuvenea fratelui său. Marcu ar fi putut să-i trimită coletul direct lui Ilaș, dar acesta refuzase, cerând să existe un intermediar. Știa că legea pedepsește și introducerea drogurilor în țară, nu doar vânzarea lor și nu voia să riște să fie acuzat de ambele fapte. Subterfugiul nu avea să fie acceptat de judecători.

Pe 31 iulie anul trecut, Adelina s-a prezentat în stația situată peste drum de biserica Sf. Gheorghe, pe strada Logofăt Tăutu, aceeași stradă pe care se află și sediul poliției Hârlău. Nu știa că transportul era monitorizat de Brigada de Combatere a Crimei Organizate. După ce a preluat coletul și s-a îndepărtat 10 metri, fata a fost oprită de polițiști și întrebată ce are asupra sa. A răspuns că e vorba de un colet primit de la fratele său, conținând produse cosmetice, alimentare și o placă pentru îndreptat părul. Pachetul a fost deschis la sediul poliției Hârlău, înăuntru fiind găsite drogurile.

Fata a fost de acord să colaboreze cu organele de urmărire penală și a formulat un denunț în care a indicat destinatarul real al drogurilor, menționând totodată că fratele său îi mai trimisese acestuia un colet cu droguri în trecut. În prezența polițiștilor, puștoaica și-a sunat fratele, care i-a spus că 36 de pungulițe trebuie să i le dea lui Ilaș, acesta urmând să plătească pe ele 1.600 de lei. Ilaș a fost ridicat de polițiști din fața casei, fără să fi apucat să pună mâna pe colet.

Ce pedepse le-au aplicat magistrații traficanților

Cei trei au fost trimiși în judecată pentru trafic de droguri. Anchetatorii au prezentat în instanță date doar despre ultimele două transporturi, dar din mesajele schimbate de Marcu și Ilaș a rezultat că ei colaborau încă din 2023, ei având cel puțin încă un colaborator. Ilaș a spus judecătorilor că intenționa să se retragă din afacere după acel ultim transport, după ce își achita o datorie. Cea mai severă pedeapsă a primit-o Lucian Marcu, condamnat la 6 ani și 4 luni de închisoare. Liviu Ilaș a fost condamnat la 5 ani și 6 luni de detenție. În privința Adelinei Marcu, judecătorii au dispus luarea măsurii asistării zilnice timp de șase luni. Hotărârea Tribunalului nu este definitivă, ea putând fi contestată.

