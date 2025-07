Drogurile cuceresc Iașul | Adolescenți în rețele de trafic, consum în școli și anchete DIICOT. Mărturia sinceră a unui dependent

Cea mai amplă rețea de distribuție de droguri în rândul elevilor ieșeni a fost documentată de autorități în octombrie anul trecut. Cel puțin 28 de adolescenți din 20 de școli și licee au fost suspectați că distribuiau droguri colegilor lor. Ancheta a scos la iveală o rețea extinsă, în care adolescenții erau folosiți ca intermediari de traficanți din Galați.

În cadrul Operațiunii „Școala”, polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat 54 de percheziții în județele Iași, Vaslui, dar și în București și Galați. Au fost reținute 29 de persoane cu vârste între 16 și 51 de ani. În timpul perchezițiilor, anchetatorii au descoperit droguri de toate tipurile: canabis, MDMA, Cristal, etnobotanice, dar și seringi cu urme de heroină.

Dar unul din cele mai șocante cazuri de trafic de droguri din Iași, și care merită amintit, a avut loc cu trei ani înainte. Atunci, DIICOT și Poliția Antidrog Iași au descins în 13 locații din municipiu, vizând o amplă rețea de trafic și consum de etnobotanice. Printre zonele vizate s-au aflat „Dalas”, Stradela Sărărie, Baş Ceauş și chiar imobile din spatele Primăriei Iași, unde trăiau familii de etnie romă implicate în distribuția de droguri către elevi de liceu.

În locuința familiei Bălan, anchetatorii au găsit mai multe kilograme de substanțe chimice aduse din Olanda și dozate pentru vânzare. Pulberile erau amestecate cu ceai sau oregano, iar „porția” ajungea să coste 40 de lei. Drogurile erau ascunse inclusiv în pamperși sau în lenjeria intimă a femeilor din familie.

În 2022, mai mulți membri ai familiei au fost condamnați la închisoare. Printre ei: Los Angeles Bălan – 4 ani, Ionuț Hoțoi – 4 ani și 7 luni, Mc Donald’s Bălan – 3 ani și 3 luni, Gheorghe Fecioru – 2 ani și 11 luni. Alți inculpați au primit pedepse cu suspendare.

De vorbă cu un fost consumator de cocaină, canabis și alcool, într-un spital de dezintoxicare din Iași: o confesiune crudă despre pierdere, singurătate, anturaje toxice, dar și despre speranța unei noi vieți.

„Prima doză de cocaină? Mi s-a părut foarte faină. Am devenit brusc mai sociabil, mai extrovertit, mai… invincibil. Asta îți dă senzația: că poți tot!”

Așa își începe povestea bărbatul de aproximativ 30 de ani, internat într-un centru local de dezintoxicare, după ce s-a întors din Anglia, unde a locuit timp de șase ani. A plecat acolo în urma unei despărțiri dureroase și a unor conflicte familiale. Sperase că o schimbare de țară îi va aduce și o schimbare de viață. I-a adus, într-adevăr: a descoperit cocaina.

Nu consuma la petreceri. Spune că nu era genul „de bubuială”. Îi plăcea să se retragă în aer liber, în natură. Își prepara doza singur, fără să o amestece cu altceva. „Făceam praf, trăgeam pe nas cu orice aveam la îndemână: bancnotă, card… Muncind la Amazon, făceam bani frumoși. Dar toți se duceau pe droguri.”

În Anglia a lucrat pentru Amazon: și în sistemul clasic, și în regim Flex, cu mașina personală. Muncea mult, uneori chiar peste program. „Făceam bani buni, dar îi aruncam pe droguri. Așa e: când te prinde, nu mai ai frână…” Viața în Anglia? „Plină de oportunități, dar tristă. Londonezii, majoritatea, sunt bețivi. Joi seara, pub-urile sunt pline. Asta e viața lor”. Spune că singurătatea a fost una dintre cauzele căderii lui.

„Când ești singur, nu mai contează nici vremea, nici banii. Peste o lună de zile trebuia să ne căsătorim, însă nunta nu va mai avea loc. Dacă voia să fim împreună, putea să vină în România. Așa, ea a preferat să rămână cu familia ei. Am avut o relație, da… Avem un copil. Dar socrii ne-au distrus. Nu m-am despărțit din cauza drogurilor. Nu atunci. Ci din cauza tensiunilor cu socrii. Am locuit un timp cu ei, apoi ușă-n ușă. Îți dai seama… ne certam, ne invadau spațiul. Nu mai era viață.” Cu fosta parteneră are un copil. Nu știe dacă va mai avea ocazia să-l vadă curând. „Aș vrea. Dar, dacă ea nu vrea… Ce pot face?”