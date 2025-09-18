Dronele rusești tensionează regiunea. Câți bani sunt amenințați pe ruta Iași – Polonia dacă Rusia ar pune în pericol schimburile comerciale cu această țară?

Cine nu a auzit, în anii de după 1989, de câte o cunoștință care mergea în Polonia după marfă? Produsele aduse ajungeau apoi pe tarabele din bazaruri sau pe rafturile micilor magazine de cartier și erau la mare căutare – de la haine și încălțăminte până la veselă și diverse articole pentru casă. Astăzi vorbim de schimburi comerciale de milioane de euro, care joacă un rol important în economia județului Iași.

În primele cinci luni ale anului 2025, județul Iași a avut exporturi către Polonia în valoare de aproximativ 15,6 milioane euro și importuri de peste 30,6 milioane euro. Chiar dacă Iașul a ieșit pe minus, cu un deficit comercial de circa 15 milioane euro, datele arată că Polonia rămâne un partener comercial important pentru județ, deși exporturile au scăzut față de aceeași perioadă din 2024, când se ridicau la 22,2 milioane euro. O eventuală criză geopolitică – urmare puțin probabilă a unor incidente precum cele recente cu drone rusești în spațiul aerian polonez – ar putea afecta aceste schimburi, punând presiune atât pe producătorii locali, cât și pe companiile care se aprovizionează cu materii prime și echipamente din această țară.

S-ar putea pierde milioane de euro în cazul unui conflict

În total, schimburile bilaterale Iași – Polonia au însumat în primele cinci luni ale acestui an peste 46 de milioane euro, după cum reiese din datele disponibile la Direcția Județeană de Statistică Iași, schimburi care ar fi vulnerabile în cazul unei crize.

Privind anii anteriori, Iașul a exportat în Polonia pe tot anul 2023 mărfuri de aproape 40 milioane euro și a importat de 56 milioane euro, iar în 2024 exporturile au urcat la 47,6 milioane euro, însă importurile au sărit la 99 milioane euro. Tendința este clară în urma analizei „Ziarul de Iași”: Iașul aduce mai mult din această țară decât reușește să trimită, ceea ce menține deficitul comercial, dar nu diminuează importanța acestui partener pentru economia locală.

Economia județului Iași depășește relația cu o singură țară

În ansamblu, în perioada ianuarie–mai 2025, exporturile județului nostru au însumat 430,5 milioane euro, în scădere cu 3,8% față de anul precedent, în timp ce importurile au ajuns la 547,3 milioane euro, în creștere cu 3,1%. Deficitul comercial a urcat astfel la 116,8 milioane euro, comparativ cu 83,4 milioane euro în aceeași perioadă a anului 2024. Un calcul simplu arată că exporturile Iașului către Polonia reprezintă aproape 3,6% din total, iar importurile din această țară aproximativ 5,6%, ceea ce o situează printre partenerii relevanți, dar nu printre cei mai mari.

Două treimi din schimburile comerciale ale Iașului se realizează cu țările Uniunii Europene, exporturile fiind dominate de Germania (13,8%), Marea Britanie (13,0%), Olanda (9,0%), Belgia (7,4%) și Italia (6,2%), iar importurile de Germania (18,5%), Italia (10,5%), China (10,1%), Ucraina (7,7%) și Moldova (7,0%).

În privința categoriilor de produse, mașinile, aparatele și echipamentele reprezintă mai mult de jumătate din exporturi (52,7%), urmate de produsele chimice (12,5%), industria ușoară (7,9%) și metalele comune (5,8%). La import, aceeași structură este dominată de mașini și echipamente (29,2%), produse chimice (12,9%), metale comune (11,4%) și produse ale industriei ușoare (5,2%).

Publicitate și alte recomandări video