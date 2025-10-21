Drum de patru benzi spre Aeroport. Dar investiția nu este a Primăriei Iași, ci a Primăriei Aroneanu

Încă un pas pe cei 6,5 km ai drumului de modernizat spre Rediu Aldei, Aroneanu. Primarul comunei a avizat proiectul – care însă mai are de făcut alți câțiva pași până la lansarea licitației de atribuire a contractului de lucrări.

Proiectul lărgirii DJ 282G la patru benzi între intersecția cu șoseaua Ciric și intrarea în satul Aroneanu a mai făcut un pas. Primarul comunei pe teritoriul căreia va fi realizată cea mai mare parte a proiectului de modernizare a DJ 282G, de la ieșirea din municipiul Iași până în Rediu Aldei, a avizat obiectivul de investiții la solicitarea Consiliului Județean, beneficiarul proiectului.

Amintim că administrația județului este cea care gestionează proiectul, contractând în acest sens un împrumut de aproape 140 de milioane de lei doar pentru acest proiect și pentru lărgirea drumului spre Lunca Cetățuii.

Proiectul din zona Aroneanu-Aeroport a fost evaluat la aproape 107 milioane de lei. Într-o primă etapă, va fi modernizat drumul de la ieșirea din municipiu până în Rediu Aldei, apoi va fi construit și drumul de legătură între terminalele aeroportului și DJ 282G (aprox. 3 km).

Conexiunea cu A8

Porțiunea de patru benzi va include două ronduri, la intersecția cu drumul spre Șorogari, apoi la cea cu drumul spre Dorobanț. În această din urmă intersecție este prevăzută conexiunea cu drumul nou de legătură dinspre Aeroport. Aici se termină și drumul lărgit, care va continua în cele trei direcții – aerogară, Aroneanu, Dorobanț – cu câte o bandă pe sens. Primarul Benoni Moruzi, care a trecut succint în revistă traseul drumului modernizat odată cu anunțul privind avizarea proiectului, a adăugat că breteaua dinspre A8 va fi în viitor a cincea intrare în acest rond.

În fine, ultimul rond pe drumul modernizat spre Rediu Aldei va fi cel din zona Primăriei Aroneanu. Primarul comunei a adăugat că vor fi amenajate trotuare, piste pentru biciclete, accesele în gospodării și va fi asigurat și iluminatul public. Benoni Moruzi s-a arătat optimist că lucrările vor putea să înceapă la primăvară, însă până la lansarea licitației mai sunt de făcut câțiva pași – cum ar fi preluarea de la municipiu a unei fâșii de teren de-a lungul drumului până la Lacul Aroneanu.

Celălalt proiect de lărgire a unei ieșiri din municipiu, cea spre Lunca Cetățuii, este în etapa exproprierilor. Potrivit ultimelor declarații ale președintelui CJ, Costel Alexe, licitația pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție pe acest segment lung de 3,3 km ar putea fi lansată până la sfârșitul anului.

