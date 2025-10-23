Drumul alternativă destinat traficului actual spre și dinspre Bucium: Primăria Iași a relansat licitația. Costurile au crescut

Costurile estimate ale variantei pe sub pasajul Socola au crescut cu aproape 25% față de procedura anterioară care a fost anulată în luna septembrie.

Municipalitatea a majorat valoarea estimată în condițiile în care, la licitația anterioară, singurul participant la procedură (Conest) a depus o ofertă cu 30% mai mare față de costul stabilit inițial de Primărie. Astfel, față de cei 7,7 milioane lei estimați inițial, contractul de lucrări are o valoare actualizată la 9,5 milioane lei, fără TVA. Majorarea a fost posibilă după ce consilierii locali au dat undă verde modificării devizului de lucrări.

„Pe durata reparațiilor capitale la pasajul Socola, circulația autovehiculelor cu masa mai mică de 7,5 tone se va realiza pe pasaj pe sensul de ieșire din Municipiu, Centru – Buium, iar pe sensul de intrare în Municipiul Iași, respectiv pe direcția Bucium – Centru circulația autovehiculelor de până în 7,5 tone se va realiza pe varianta de ocolire ce face obiectul prezentei proceduri”, se arată în caietul de sarcini.

Traseul are o lungime de 1.675 metri

Pentru amenajarea rutei ocolitoare, proiectul vizează reabilitarea de drumuri existente, amenajarea unei treceri la nivel cu calea ferată, înființarea de semnale luminoase, relocarea unor rețele de utilități și modernizarea stației de transport public existentă.

Traseul are o lungime de 1.675 metri și începe de la intersecția străzii Trei Fântâni cu șoseaua Bucium. Urmează strada Trei Fântâni pe o lungime de aproximativ 335 ml, apoi încă 325 ml pe drumul de acces către rampa CF. De aici va fi construită o bretea de întoarcere în lungime de 145 ml, apoi trecerea la nivel cu calea ferată, în lungime de 100 ml. Odată traversată calea ferată, mai rămân de amenajat căile de acces spre bd. Socola (245 ml) și către strada Mihai Sturza (525 ml).

Constructorii interesați să participe la licitație trebuie să depună oferte până cel târziu pe 7 noiembrie. În cazul pasajului Socola, contractul de lucrări a fost semnat în luna august 2023, dar implementarea proiectului este tergiversată.

