DSP Dâmbovița a trimis controale pe capul medicului care a preferat să vaccineze oamenii în loc să arunce dozele anti-COVID

Răsturnare de situație în cazul spitalului din Găești unde se anunțase că se poate vaccina oricine. După ce Realitatea Plus a făcut anchetă, Directia de Sănătate Publică a venit în control si a oprit imunizarea la liber. DSP Dâmboviţa a anunțat, marți seară, că nu a fost vaccinată nicio persoană în afara celor prevăzute în categoria eligibilă. Înainte de această intervenție, managerul spitalului a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că refuză să arunce dozele de ser nefolosite, așa că a anunțat că va începe să vaccineze pe oricine dorește, indiferent de vârstă sau de bolile de care suferă. Ulterior, Laurențiu Belușică a confirmat, marți seară, la „Legile puterii”, că nu a fost vaccinat nimeni în afară de cei din corpul medical sau pompieri și că el a dorit, de fapt, o soluție pentru a nu fi nevoit să arunce doze de vaccin nefolosit, potrivit realitatea.net

Directorul DSP Dâmboviţa, Sorin Stoica, a anunțat marți seară, că a trimis o echipă de control la Spitalul Găeşti şi că până acum nu s-a vaccinat acolo nicio persoană în afara celor prevăzute în categoria eligibilă.

„Managerul de la Găeşti a făcut nişte declaraţii nefericite, care nu s-au dovedit reale. Am trimis control astăzi şi nu a fost nicio persoană vaccinată care să nu fie din categoria eligibilă, respectiv personalul medical. Deci, nu a fost nicio problemă. I s-a pus în vedere să respecte protocolul. El a respectat, doar că declaraţia nu a fost conform cu realitatea. Ştie ce are de făcut, i s-a pus în vedere. El a vorbit la modul general, că dacă n-ar fi doritori, mai bine decât să arunce dozele vaccinează pe toată lumea. Nu s-a întâmplat. Nu ştiu acum, dacă nu luam din pripă, ce ar fi făcut mâine, poimâine, dar cel puţin ieri şi astăzi, că de două zile a început vaccinarea în Dâmboviţa, nu s-a vaccinat nici măcar o persoană care să nu facă parte din categoria eligibilă la Găeşti”, a afirmat directorul DSP Dâmboviţa, Sorin Stoica, potrivit Agerpres.

Medicul chirurg Laurențiu Belușică, managerul Spitalului Orășenesc din Găești, a declarat, marți seară, în exclusivitate, la „Legile puterii”, la Realitatea PLUS, că nu a vaccinat alte persoane cu dozele rămase din vaccinul împotriva COVID-19. Acesta a spus că, atunci când a anunțat că poate veni oricine dorește să se vaccineze, a dorit să aplice o soluție pentru a nu fi nevoit să arunce vreo doză nefolosită. Laurențiu Belușică susține că până în prezent, în România, au fost aruncate 87 de doze de vaccin anti COVID-19 produs de Pfizer.

Managerul spitalului, Laurențiu Belușică, a explicat de ce vaccinează pe toată lumea.

„După ce ai facut dilutia, se face o dilutie, dupa ce ai facut diluatia, din acel flacon cu dilutia facuta se pot vaccina 5 persoane. Daca ai vaccinat una si ai terminat vaccinarea, ramai cu 4 doze care se arunca. Este 12 euro o doza. Și e pacat de ele. Și atunci am zis ca le fac la cine doreste sa se vaccineze”, a declarat, în dimineața zilei de marți, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, managerul Spitalului Găești, Laurențiu Belușică.

„Maine, sa speram ca daca mai raman doze nedesfacute sa ne ia si pe noi. Am 70 de ani si vreau totusi sa ma vaccinez. Daca s-a ivit aceasta oportunitate, am zis ca totusi sa profit de ea”, a declarat, marți, un bărbat programat la vaccinare la Spitalul din Găești, pentru Realitatea PLUS.

Demersul medicului de la Găești nu avea acoperire legală, deși situația dozelor de vaccin nefolosite este o realitate în toate centrele de vaccinare.

„Faptul ca au fost vaccinate astazi persoane care nu fac parte din etapa 1, nu este o tragedie. Vorbim local de un management defectuos. Sunt 87 de doze declarate practic irosite sau pierdute”, a declarat Valeriu Gheorghiță, șeful comitetului de coordonare a campaniei de vaccinare.

În plus, și medicul Alexandru Rafila, deputat PSD, spune că „nu pot sa iau o persoana de pe strada care vrea să se vaccineze, pentru ca trebuie sa-i fac si a doua doza. Ori a doua doza peste trei saptamani trebuie sa existe, fizic”.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, și Institutul Matei Balș din Capitală a cerut aviz pentru utilizarea extinsă a dozelor care ar urma să fie aruncate. Totuși, acest lucru trebuie reglementat prin lege, printr-o schimbare a actualei strategii naționale de vaccinare.