DSP Iași reîncălzește ciorba. Dr. Liviu Stafie va prelua atribuțiile de director executiv

De Ancuta POPA
marți, 30 septembrie 2025, 11:02
1 MIN
DSP Iași reîncălzește ciorba. Dr. Liviu Stafie va prelua atribuțiile de director executiv

Dr. Liviu Stafie va prelua, cu titlu interimar, atribuțiile de director executiv al DSP Iași, după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat demiterea întregii conduceri, în contextul celor șase decese provocate de infecțiile cu bacteria Serratia marcescens.

Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al DSP Iași, Marius Voicescu. „Atribuțiile de director executiv au fost preluate, cu titlu interimar, de către directorul executiv adjunct, dr. Liviu Stafie.”

Nu este pentru prima dată când Liviu Stafie se află la conducerea instituției. Între 2015 și 2020, acesta a ocupat funcția de director al DSP Iași, perioadă adesea criticată pentru lipsa de rezultate și de progrese vizibile.

În aceste condiții, deși ministrul a vorbit despre o schimbare radicală, revenirea unui fost membru al aceleiași echipe alimentează suspiciunea că măsurile anunțate sunt mai degrabă de fațadă, fără intenția reală de a reforma instituția.

Etichete: alexandru rogobete, DSP Iași

