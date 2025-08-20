Dublă performanță la Iași: Maricela, de la Colegiul „Racoviță” a câștigat și aur și bronz la Olimpiada Internațională „Științele Pământului”. Ce planuri are?

Două medalii – una de aur și una de bronz – au ajuns la Iași, ambele obținute de aceeași tânără. Maricela-Raluca-Georgiana Enache, absolventă a Colegiului Național „Emil Racoviță” din Iași, este cea care a obținut cele două medalii la Olimpiada Internațională „Științele Pământului” (IESO) 2025.

Absolventă a clasei a XII-a, Maricela a strălucit la această competiție internațională, unde a câștigat medalia de bronz în cadrul probei individuale și medalia de aur în cadrul probei opționale International Team Field Investigation.

„Performanța aceasta este modul perfect de a încheia liceul. În cei patru ani de liceu am fost la diferite olimpiade – Chimie, Geografie, Științe pentru Juniori, însă Olimpiada «Științele Pământului» le îmbină cumva pe toate și mi-a arătat că pasiunea mea contează chiar dacă nu e ceea ce vreau să fac pe viitor la facultate sau la locul de muncă. Am făcut mai mult decât ceea ce facem la școală, pentru că în programa școlară nu este nimic din materia pentru olimpiadă”, a declarat Maricela-Raluca-Georgiana Enache, pentru „Ziarul de Iași”.

Olimpiadă la patru materii

La etapa națională, elevii au avut probe la Fizică, Chimie, Biologie și Geografie, iar la internațională au fost adăugate și noțiuni de Geologie, Meteorologie și Astronomie.

„A fost dificil la partea practică de la Geologie. La noi se face doar la facultate ceva din acest domeniu, în timp ce în alte țări elevii au Geologia ca disciplină de studiu la școală”, a explicat Maricela.

Pasiunea pentru științe i-a fost alimentată de profesorii Manuel Foșalău și Silviu Iodache (geografie), Elena Marian (biologie), Daniela Ilucă (chimie), Nicolae Liliana Tatiana și Grigore Silvaș (fizică).

Rezultatele obținute de-a lungul liceului confirmă perseverența ei: Premiul al II-lea la Olimpiada de Științe pentru Juniori în clasa a IX-a, Premiu Special de la Societatea de Geografie în clasele a X-a și a XII-a, mențiuni la Olimpiada Națională de Geografie în clasele a XI-a și a XII-a.

„E aproape imposibil să merg pe stradă și atunci când văd o piatră să nu mă gândesc ce e de fapt acolo”

Tânăra a spus că are numeroase pasiuni, de la sport și artă la gătit și limbi străine. „Îmi place să joc volei, să pictez, să desenez, să gătesc, să fac prăjituri. Îmi place să învăț limbi străine, am ajuns chiar să învăț și japoneză”, a menționat Maricela. Participarea la Olimpiada „Științele Pământului” a fost, însă, cea care i-a schimbat perspectiva asupra lumii.

„După această olimpiadă, e aproape imposibil să merg pe stradă și atunci când văd o piatră să nu mă gândesc ce e de fapt acolo. Sunt folosite mai ales în construcții, peste tot în jurul nostru, foarte multe roci care au în ele fosile de mii sau milioane de ani, iar noi călcăm pe ele și nici nu ne dăm seama. Atunci când înveți și știi ce se întâmplă privești altfel lumea din jurul tău”, a transmis absolventa Colegiului Național „Emil Racoviță” din Iași.

Maricela a fost admisă la Facultatea de Automatică și Calculatoare din Iași, unde își dorește să îmbine programarea cu designul web sau cu cercetarea în științe. „Partea de automatică și calculatoare mi se pare cel mai inovativ domeniu, ai cel mai mult de învățat, e în dezvoltare și are aplicabilitate pe aproape orice zonă”, a mai spus aceasta.

În ce au constat probele?

La proba individuală, cea la care Maricela a obținut medalia de bronz, la partea practică, a avut de răspuns la întrebări legate de observațiile făcute pe traseu, după vizitarea a două situri montane – unul cu roci metamorfice și magmatice, celălalt cu roci sedimentare. Condițiile de climă, cu umiditate ridicată, au făcut experiența mai dificilă, însă peisajul a fost spectaculos, potrivit acesteia.

La proba opțională International Team Field Investigation (ITFI), desfășurată lângă o fostă zonă de exploatare de cărbune, a lucrat într-o echipă internațională. Au analizat solul și eroziunea acestuia, făcând teste de laborator și realizând un proiect de cercetare prezentat în fața juriului. Echipa, formată din elevi din mai multe țări (Statele Unite ale Americii, Malaezia, Coreea de Sud, Chile și Sri Lanka), a câștigat medalia de aur.

La cea de-a doua probă opțională, Earth System Project (ESP), sarcina a fost realizarea unui poster despre reducerea emisiilor de carbon.

Nouă medalii pentru România la Olimpiada Internațională „Științele Pământului”

Ediția a XVIII-a a Olimpiadei Internaționale „Științele Pământului” (IESO/International Earth Science Olympiad) s-a desfășurat între 7 și 17 august 2025, la Jining, în provincia Shandong din China. Competiția a fost organizată sub egida IGEO (International Geoscience Education Organization), în colaborare cu instituții precum Shandong University of Science and Technology și Yanyuan Scholarly (Beijing) Education and Technology Group, având sprijinul Comitetului pentru Olimpiada Chineză de Științe ale Pământului.

La eveniment au participat peste 130 de elevi din 34 de țări de pe toate continentele, care au luat parte la dezbateri, întâlniri tematice, investigații de teren (ITFI – International Earth Science Investigation), probe scrise și practice, iar programul a inclus și vizite culturale și excursii.

România a fost reprezentată de patru elevi, care au obținut în total nouă medalii: patru la probele individuale și cinci la probele opționale, desfășurate în echipe internaționale.

La probele individuale, reprezentanții României au câștigat următoarele medalii:

Andrei-Petru Edu , Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Buzău – medalie de argint;

, Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Buzău – medalie de argint; Rareș- Răzvan Gheorghe , Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Buzău – medalie de argint;

, Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Buzău – medalie de argint; Călin-Lucian Ciocoiu , Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Târgu Neamț – medalie de bronz;

, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Târgu Neamț – medalie de bronz; Maricela-Raluca-Georgiana Enache, Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași – medalie de bronz;

La probele optionale, elevii români au obținut următoarele rezultate:

International Team Field Investigation – concurs de practică pe teren în echipe internaționale:

Maricela-Raluca-Georgiana Enache , medalie de aur;

, medalie de aur; Călin-Lucian Ciocoiu , medalie de bronz;

, medalie de bronz; Rareș- Răzvan Gheorghe, medalie de bronz;

Earth System Project (ESP) – concurs de postere realizate în echipe internaționale de câte 6 elevi, câte unul din câte o țară, unde:

Andrei-Petru Edu , medalie de argint;

, medalie de argint; Rareș- Răzvan Gheorghe, medalie de bronz.

Publicitate și alte recomandări video