Dubla personalitate prezidențială SAU De ce toți liderii sunt nebuni

Majoritatea crede că a fi președinte ori prim-ministru, general sau șef de mare serviciu este o poziție dezirabilă pe care o poate ocupa oricine. Îți trebuie doar ambiție și un pic de organizare. Ei bine, nu e chiar așa. Nu e doar atât. Îți mai trebuie ceva esențial: o minte de criminal în serie. Trebuie să fii în stare să faci distincție între viața ta personală, în care ești un om obișnuit, iubitor, familist, grijuliu față de cei din imediata ta apropiere, și viața ta de lider, în care iei decizii în urma cărora pot muri sau suferi oameni, mulți oameni. Exact ca un spion din filme, sau un hitman, un asasin plătit. Trebuie să fii în stare să apeși pe trăgaci fără nicio reținere.

La prima vedere, pare că aceste două ipostaze – de om obișnuit, vecin, soț/soție, prieten, și de asasin – se pot suprapune. În realitate, nu au nimic în comun. Pentru că, oricât de caldă ar fi imaginea tatălui care schimbă scutece, realitatea conducerii este complet opusă: rece, pragmatică, insensibilă. A fi lider nu înseamnă să împarți căldură. A fi lider înseamnă, mai degrabă, să ai o minte de om cu probleme psihice. Nu un nebun de cartier, care umblă cu briceagul pe străzi, ci unul mult mai periculos: un criminal instituțional, la distanță, care decide cu sânge rece destinele altora. Un lider trebuie să dezvolte o dublă personalitate.

Poate părea cinic, dar nu e: niciun politician de anvergură nu rezistă în vârful ierarhiei dacă nu își educă spiritul să devină insensibil atunci când e la serviciu. Nu e suficient să ai idei, programe, echipe, lozinci. Trebuie să ai stomacul tare, să nu clipești când cineva suferă, să nu te abați de la obiectiv doar pentru că ți se arată o tragedie individuală. Nu trebuie să iei în seamă „câinii” care te latră prin ziare, minciunile care se aruncă în public pe seama ta, jignirile – uneori de-a dreptul dureroase – care circulă la liber peste tot. Trebuie să fii, pe românește, nesimțit.

Degeaba îi spui lui Putin că în Ucraina mor copii, lui Netanyahu că în Gaza oamenii mor de foame, lui Trump că deciziile sale distrug vieți în fiecare zi ș.a.m.d. Pentru ei, aceste detalii sunt irelevante. Nu pentru că ar fi monștri, ci pentru că scopul mai mare pe care și l-au asumat exclude orice divagație sentimentală. Dacă ar accepta să fie mișcați de suferința individuală, ar claca. Și ar fi pierduți ca lideri.

Toți conducătorii înțeleg asta. Și toți își construiesc o carapace. Responsabilitatea ucide empatia. Liderul nu plânge, liderul calculează. Liderul nu se lasă tulburat de accidentele de muncă, de exploziile de tip Crevedia, de protestele de stradă. Toate acestea sunt „daune colaterale”. Un lider autentic trebuie să închidă ochii și să meargă înainte. Scopul final contează mai mult. Dacă trebuie să moară câțiva oameni, să se prăbușească blocuri, avioane, să se scufunde vapoare, toate astea merită pentru scopul final. Închizi ochii, strângi din dinți și dai ordin.

Și nu trebuie război pentru asta: chiar și pe timp de pace au loc nedreptăți și crime pentru care liderii sunt responsabili. Tragediile individuale nu se opresc niciodată la nivel personal. Orice accident, orice nedreptate urcă, încet și inevitabil, spre vârful societății. Când un muncitor moare pe un șantier din neglijență, vina nu e doar a patronului, a inginerului sau a echipei de control. Vina se propagă. Pentru că acel muncitor nu trăia pe cont propriu, ci într-o societate care i-a promis protecție. Iar acea societate are un conducător. Asta e marea povară: din clipa în care devii lider, ești responsabil indirect pentru fiecare tragedie. Și, în același timp, ești obligat să ignori acea responsabilitate pentru a merge mai departe. E un paradox: ești vinovat, dar nu ai voie să te simți vinovat. Dacă te simți vinovat, te prăbușești. De aceea, niciun președinte nu e cu adevărat conștient de greutatea funcției. Dacă ar fi, ar înnebuni.

Un lider nu ridică bâta să lovească personal un cetățean. Dar dacă situația o cere, va da ordin ca jandarmii să o facă. Și nu va clipi. Pentru că el nu e un individ în acel moment. El este o funcție. Și funcția nu simte. De aceea, putem spune fără exagerare că orice lider devine un criminal prin interpuși. Nu e un ucigaș direct, dar este un ucigaș la distanță. Și nu are regrete. Pentru că logica puterii îl absolvă. Nu e el, ca om, cel care a decis. A decis funcția. Circumstanțele. Contextul.

Orice lider executiv este exemplul perfect. Din prima zi de mandat, își murdărește mâinile de sânge doar semnând niște acte într-un birou somptuos și înconjurat de presă. Toată lumea este exuberantă, face poze, glumește, dar chiar în acel moment se pot petrece crime cu anticipație. Iar liderului nu-i pasă. El zâmbește, dă interviuri, își face campanie pentru următoarele alegeri. Este un președinte fericit și plin de sine. Locul lui este acolo. De ce? Pentru că e suficient de inconștient ca să creadă că e normal ce se întâmplă și că nu are nicio vină.

Sigur, nu toți liderii sunt astfel. Europa abundă în președinți de ceremonie, fără putere executivă, care duc vieți absolut normale. Președintele Germaniei, de pildă, se bucură de luxul de a fi un fel de decorațiune națională. Recent, președintele Cehiei s-a plimbat prin România pe motocicletă, a făcut poze, a înotat în lacul Bicaz. Un turist cu pașaport diplomatic. Știa cineva de el înainte să apară pe străzile noastre? Auzise cineva de vecinul nostru Petr Pavel? Mai mult ca sigur că nu. Acești lideri sunt, de fapt, figuranți. Păpuși scoase din cutie la ocazii festive. Nu decid nimic, nu poartă nicio povară, nu se murdăresc de sânge. Sunt șefi fără semnătură. Dar adevărații lideri, cei care semnează decizii, care trimit oameni la război, care împart bugete și dau legi, nu au acest lux. Ei devin inevitabil asasini prin corespondență. Asta e logica puterii.

Din momentul în care ne naștem într-o societate, acceptăm tacit un contract: noi respectăm regulile, iar societatea ne protejează. Doar că protecția aceasta nu e niciodată completă. Mereu există accidente, abuzuri, nedreptăți. Și mereu există oameni care suferă pe nedrept. În acele clipe, vina urcă spre vârf. Pentru că acolo se află cei care au jurat să ne protejeze. Când promisiunea e încălcată, vina e a lor. Dar ce face un lider? O ignoră. Trebuie să o ignore, altfel nu poate funcționa. Nu există lider bun cu toată lumea. Nu există conducător care să mulțumească pe toți. Dacă majoritatea supraviețuiește și e mulțumită, e un lider bun, dacă nu, va veni altul. Din secunda în care își asumă puterea, devine insensibil, inconștient și rece, chiar dacă toată viața a fost „un tip de gașcă”. Și istoria nu ne arată niciun exemplu contrar. Adevărații lideri sunt ca niște chirurgi fără inimă. Taie, ard, înlătură, știind că undeva se va simți durerea. Dar nu pot opri bisturiul. Pentru că pacientul nu e un om, e o societate întreagă. De aceea, să nu ne mirăm niciodată că liderii nu își permit să fie emotivi. Ei nu sunt acolo pentru a plânge. Sunt acolo pentru a decide. Iar decizia, aproape întotdeauna, costă vieți. De aceea trebuie să fii nebun să îți dorești așa ceva.

Briscan Zara este scriitor și publicist

