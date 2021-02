Un bărbat de 35 de ani s-a spânzurat în Dancu. Un tânăr de 27 de ani s-a aruncat de la etaj în Bucium. Cel mai tânăr, 18 ani, a băut până a intrat în comă

Duminică de coşmar pentru SMURD şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă Iaşi, În mai puţin de 24 de ore, trei tineri au încercat să-şi pună capăt zilelor. În cazul unuia dintre ei a fost declarat decesul. "Primul caz a fost la ora 12,01. Este vorba de o solicitare în Dancu, pentru un bărbat de 35 ani. Acesta a fost găsit, de către familie spânzurat . Am trimis imediat un echipaj SMURD, dar echipa nu a făcut decât să constate decesul", a declarat prof.univ.dr. Diana Cimpoeşu, coordonator SMURD Iaşi.

Spre seară, un alt apel la 112 anunţa o altă tentativă de suicid. Este vorba de un tânăr de 27 de ani, care s-a aruncat de la etajul 2 al unui imobil situat în zona Bucium. “Tânărul prezenta politraumatism prin cădere, în urma tentativei de suicid. Avea traumatism cranio-cerebral, contuzie toraco-abdominală, contuzie de bazin. Am dirijat la faţa locului o ambulanţă C2 – SAJ, iar cazul a fost adus la UPU Spiridon pentru investigaţii şi tratament de urgenţă. Cu două ore înainte de această tentativă de suicid am fost nevoiţi să intervenim în urma unui apel la 112 care anunţa că o persoană se află blocată în locuinţa situată pe bulevardul Chimiei. Pentru deblocarea uşii a fost necesară intervenţia pompierilor. S-a constatat că în interior se afla o femeie de 84 de ani decedată de mai mult timp. În acest caz, am anunţat Poliţia", a adăugat Diana Cimpoeşu.

După miezul nopţii, un alt apel la 112 anunţa a treia tentativă de suicid, de data aceasta în localitatea Budăi. Este vorba despre un tânăr de 18 ani, găsit în comă profundă de către echipajul SMURD. "Prezenta o puternică halenă etanolică. A fost imediat intubat de către echipajul cu medic SMURD la faţă locului. După perfuzare a fost detubat în UPU Spiridon. A declarat cadrelor medicale că a fost vorba de o tentativă suicidară după o decepţie în dragoste. Ulterior, a fost dirijat la Spitalul de Psihiatrie Socola stabil hemodinamic şi respirator", a mai spus Diana Cimpoeşu.