Dumitru Buzatu, liderul PSD Vaslui: “Nu cred în coronavirus. Evident, cred în Dumnezeu”

„Nu port mască. Dar e decizia mea, nu îndemn pe nimeni să facă asta”, a declarat joi Dumitru Buzatu. Social-democratul care conduce Consiliul Judeţean Vaslui a precizat că îndemnul „Staţi acasă, purtaţi mască” nu are niciun efect, drept dovadă creşterea numărului de cazuri pe care îl raportează Executivul.

„S-a titrat că eu nu cred în coronavirus. Evident, cred în Dumnezeu”, a mai spus acesta, după ce în presa centrală au apărut informaţii pe surse potrivit cărora în CEX PSD liderul PSD ar fi spus că nu există coronavirus. Buzatu a afirmat că nu poate să creadă în coronavirus, pentru că ţine de medicină, nu de credinţă. „E o chestiune de determinare medicală, nu de credinţă. Daca cineva vrea să propovaduiască coronavirus, e treaba lui”, a adăugat el. Buzatu a precizat că asta nu înseamnă că nu crede în existenţa coronavirusului.

”Eu nu am spus (în CEx PSD – n.r.) că nu există. S-a titrat că eu nu cred în coronavirus. Evident, cred în Dumnezeu, de exemplu, dar nu cred în coronavirus. Haideţi să fim serioşi! Asta e o chestiune de determinare ştiinţifică, medicală, etc., nu de credinţă ca atare. Dacă cineva vrea să propovăduiască coronavirusul e treaba lui, nu sunt eu client. Colegii mei trebuie să audă bine, dar poate că unii nu aud bine, în orice caz media naţională aude foarte prost. Am spus, dar era vorba de altceva, era într-un anumit context în care se marşa pe măsurile acestea foarte simple care, din păcate, au condus la situaţia în care avem de-a face cu o incidenţă din ce în ce mai mare a virusului faţă de cetăţenii români. Ori, eu cred că trebuie gândite măsuri mai complicate. Tot o dăm cu purtaţi mască, staţi în casă, iată că infectarea este în expansiune. Mergeţi mai departe cu aceste măsuri foarte simple. Eu nu port mască, am explicat, nu îndemn pe nimeni, pe toţi i-am îndemnat să respecte legea. Dar eu, în semn de protest pentru simplitatea şi absurditatea unor asemenea măsuri, nu port mască!”, a mai spus Buzatu.

