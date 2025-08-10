După 10 ani, căpitanii echipelor din Premier League nu vor mai purta banderole în culorile curcubeului
După zece ani, Premier League engleză a încheiat colaborarea cu Stonewall şi campania sa „Rainbow Laces”. Aceasta înseamnă că, în sezonul următor, căpitanii Premier League engleză nu vor mai purta banderola în culorile curcubeului, scrie news.ro.
Bandoara curcubeu este purtată de căpitanii echipelor din Premier League din 2014. Acestea au fost purtate, împreună cu şireturi colorate, în cadrul campaniei „Şireturi Curcubeu” a echipei Stonewall. Cu toate acestea, liga şi organizaţia caritabilă pentru drepturile LGBTQ+ şi-au încheiat acum colaborarea.
