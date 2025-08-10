După 10 ani, căpitanii echipelor din Premier League nu vor mai purta banderole în culorile curcubeului

În schimb, Premier League, care spune că vrea „să se bazeze pe expertiza sa internă”, va lansa o campanie internă începând din februarie, în timpul lunii Istoriei LGBTQ+. Scopul va rămâne acelaşi: combaterea tuturor formelor de discriminare.

În ultimii zece ani, banderola curcubeu a făcut obiectul a numeroase dezbateri. De exemplu, sezonul trecut, căpitanul lui Ipswich, Sam Morsy, a refuzat să o poarte din motive religioase, iar câteva zile mai târziu, fundaşul lui Crystal Palace, Marc Guéhi, a scris „Iisus te iubeşte” pe banderolă, chiar dacă Federaţia Engleză de Fotbal interzice orice mesaje religioase.