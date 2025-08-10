MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

După 10 ani, căpitanii echipelor din Premier League nu vor mai purta banderole în culorile curcubeului

De Redacția
duminică, 10 august 2025, 14:36
1 MIN
După 10 ani, căpitanii echipelor din Premier League nu vor mai purta banderole în culorile curcubeului

După zece ani, Premier League engleză a încheiat colaborarea cu Stonewall şi campania sa „Rainbow Laces”. Aceasta înseamnă că, în sezonul următor, căpitanii Premier League engleză nu vor mai purta banderola în culorile curcubeului, scrie news.ro.

Bandoara curcubeu este purtată de căpitanii echipelor din Premier League din 2014. Acestea au fost purtate, împreună cu şireturi colorate, în cadrul campaniei „Şireturi Curcubeu” a echipei Stonewall. Cu toate acestea, liga şi organizaţia caritabilă pentru drepturile LGBTQ+ şi-au încheiat acum colaborarea.

În schimb, Premier League, care spune că vrea „să se bazeze pe expertiza sa internă”, va lansa o campanie internă începând din februarie, în timpul lunii Istoriei LGBTQ+. Scopul va rămâne acelaşi: combaterea tuturor formelor de discriminare.

În ultimii zece ani, banderola curcubeu a făcut obiectul a numeroase dezbateri. De exemplu, sezonul trecut, căpitanul lui Ipswich, Sam Morsy, a refuzat să o poarte din motive religioase, iar câteva zile mai târziu, fundaşul lui Crystal Palace, Marc Guéhi, a scris „Iisus te iubeşte” pe banderolă, chiar dacă Federaţia Engleză de Fotbal interzice orice mesaje religioase.

Etichete: capitan, Premier League

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network