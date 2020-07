După 40 de ani

Dacă nu ar fi bântuit pandemia de COVID-19, astăzi ne-am fi uitat la Olimpiada de la Tokyo. Molimele şi mai ales conflictele militare au făcut întotdeauna rău sportului. Cu excepţia perioadei corespunzătoare celor două războaie mondiale din secolul al XX-lea, JO moderne (reluate în 1896) s-au desfăşurat fără întreruperi, în entuziasmul spectatorilor de pretutindeni.

Nu toate olimpiadele au decurs însă fără probleme. Cu exact 40 de ani îndărăt, JO de la Moscova erau boicotate de mare parte a ţărilor capitaliste dezvoltate şi foarte puternice în sport, în frunte cu SUA. Occidentalii au protestat astfel împotriva invaziei Afganistanului de către trupele URSS din 1979. Oricum, decizia sovieticilor de a pogorî lumina bolşevismului peste întunecata ţară din Orient avea să-i coste enorm. Pierderile suferite de armata roşie plus cheltuielile de război au devenit atât de costisitoare încât însuşi sistemul comunist se va fisura din temelii.

Revenind la olimpiada din capitala celei mai întinse ţări ale lumii să amintim că, înainte de toate, s-au ivit legendele. Oameni bine informaţi - probabil securişti ordinari - răspândeau zvonuri potrivit cărora URSS nu va fi capabilă să finalizeze la timp întreaga infrastructură necesară unui eveniment atât de grandios. Introduse în computer, datele referitoare la şantierele sportive dădeau rezultate fără echivoc. Ruşilor le-ar mai fi trebuit vreo 20 de ani ca să se achite de sarcina asumată. Dar, surpriză! Homo sovieticus a contrazis toate pronosticurile, prezentându-se în faţa lumii cu arene dintre cele mai moderne. Nici măcar calculatoarele nu se puteau pune cu voinţa lui „tătucului” Brejnev.

Fiind copil pe vremea aceea, am rămas cu puţine amintiri de la JO moscovite, dar câteva dintre ele merită neapărat menţionate. Întâi, senzaţionalul meci de handbal din grupe făcut de Vasile Stângă et comp. împotriva coloşilor din echipa URSS, când au întors incredibil rezultatul, după ce la pauză gazdele conduceau cu 16 la 9! În cele din urmă, România va cuceri bronzul, titlul olimpic rămânând astfel singurul premiu ce lipseşte din palmaresul handbalului românesc. Apoi, scandalul de dinaintea afişării notei Nadiei de la individual, când doar furtişagul pus în scenă de ruşi a privat-o de medalia de aur. Am uitat numele câştigătoarei (o rusoaică, evident), dar mi-aduc aminte zbuciumul soţilor Karoly, antrenorii lotului, dar şi lamentaţiile comentatorului Cristian Ţopescu. Deşi au trecut patru decenii, îi păstrez în minte pe fenomenalul Ivan Patzaichin, pe luptătorul Ştefan Rusu ca şi pe simpaticii băieţi de la volei. În clasamentul pe medalii, dar în lipsa americanilor şi a aliaţilor lor, România a ocupat un onorabil loc şapte, după URSS, RDG, Bulgaria, Cuba, Italia şi Ungaria.

O observaţie: faptul că patru ani mai târziu, la JO de la Los Angeles, ne vom clasa pe locul doi, după SUA, dar - de data aceasta - în absenţa URSS şi a ţărilor socialiste (excepţii: România şi Iugoslavia) evidenţiază o idee respinsă încă de unii. Dacă excludem USA, până în anul 1989, olimpiadele erau dominate în special de ţările din fostul bloc comunist, URSS şi RDG-ul reprezentând marii monştri ai sportului olimpic. S-a argumentat că baza de selecţie, antrenorii şi tehnicile aplicate de comunişti erau responsabile de aceste victorii fără echivoc, dar viitorul a demonstrat altceva. Începând chiar din anii 1980, mai multe sportive din Germania ocupată au apelat (în Germania liberă!) la operaţii de schimbare a sexului, descoperindu-se astfel că nemţoaicele erau îndopate încă din prima copilărie cu steroizi şi hormoni masculini. Când controalele anti-doping au devenit deosebit de severe, sportivi de calibru (inclusiv români) au dispărut rapid din peisaj! Aşadar, cât de corecte erau rezultatele de dinainte de 1989? Din păcate, deşi izvor al multor talente, Rusia e acuzată de foarte mulţi că încă practică, la nivel de stat, genul acesta de minciună mizerabilă. Să ne mai mirăm?

Iată că nu numai războaiele şi molimele fac mult rău sportului olimpic, ci şi înşelăciunea.