După apelul lui Eric Cantona, experţi independenţi ai ONU solicită FIFA şi UEFA să suspende echipa de fotbal a Israelului

Experţi independenţi ai ONU au solicitat FIFA şi UEFA, forurile conducătoare ale fotbalului mondial şi european, să suspende Israelul, relatează AFP, citată de news.ro.

Aceştia doresc să sancţioneze statul evreu acuzat de comiterea unui „genocid” în Gaza, dar se opun sancţiunilor la adresa jucătorilor.

„Instituţiile sportive nu trebuie să închidă ochii la încălcările grave ale drepturilor omului”, au declarat trei raportori speciali şi membrii Grupului de lucru privind întreprinderile şi drepturile omului într-un comunicat.

Aceşti experţi îşi bazează recomandarea pe precedentele în materie, în special excluderea Rusiei din toate competiţiile organizate de aceste instanţe. „Echipele naţionale care reprezintă statele care comit încălcări masive ale drepturilor omului pot şi trebuie să fie suspendate, aşa cum s-a întâmplat în trecut”, au adăugat ei.

Aceşti experţi, care nu se exprimă în numele Naţiunilor Unite, consideră că suspendarea Israelului este „un răspuns necesar la genocidul în curs”.

La 16 septembrie, pentru prima dată, o comisie internaţională de anchetă mandatată de ONU a acuzat Israelul că face un „genocid” în Gaza din octombrie 2023, cu intenţia de a „distruge” palestinienii, în timp ce tot mai multe voci se ridică în cadrul comunităţii internaţionale.

Experţii independenţi ai ONU consideră că statele în care îşi au sediul organizaţiile sportive internaţionale, precum şi cele care organizează competiţii şi cele care participă la acestea împreună cu Israelul nu trebuie „să rămână neutre în faţa genocidului”.

Cu toate acestea, ei precizează că „boicotul trebuie să vizeze statul Israel şi nu jucătorii individuali” şi consideră că „nu ar trebui să existe discriminare sau sancţiuni individuale împotriva jucătorilor pe motivul originii sau naţionalităţii lor”.

Acum câteva zile, Éric Cantona, în cadrul unui eveniment organizat la Londra pentru concertul „Together for Palestine”, a cerut suspendarea Israelului din competiţiile internaţionale.

„La patru zile după ce a început războiul în Ucraina, FIFA şi UEFA au suspendat Rusia. Acum suntem la 716 zile de la începutul a ceea ce Amnesty International numeşte genocid, iar Israelul are în continuare dreptul să participe. De ce acest dublu standard?”, a întrebat el mulţimea.

„FIFA şi UEFA trebuie să suspende Israelul. Cluburile trebuie să refuze să joace împotriva echipelor israeliene”, a continuat fostul internaţional francez în vârstă de 59 de ani.

La o zi după finalul haotic al Turului Spaniei 2025, marcat de numeroase manifestaţii propalestiniene ca reacţie la prezenţa echipei Israel-Premier Tech, premierul spaniol Pedro Sánchez a sugerat, la rândul său, excluderea Israelului din competiţiile sportive „atât timp cât barbaria va continua” în Gaza.

