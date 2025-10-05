După botez, un cuplu din Miroslava a ajuns cu mașina direct în șanț. Poliția i-a găsit dimineață pe el la volan, beat mort, iar pe ea dormind adânc pe scaunul din dreapta

De la un botez, un ieșean a ajuns cu mașina într-un gard, apoi într-o secție de poliție, pentru a sfârși în fața judecătorilor. Putea sfârși după gratii, dar acuzațiile de refuz al prelevării de probe biologice și ultraj nu i-au adus decât o pedeapsă cu suspendarea executării.

În dimineața zilei de 29 septembrie a anului trecut, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Miroslava au fost anunțați că pe strada Livezii din Valea Adâncă se află o mașină ieșită de pe carosabil, cu motorul pornit și înfiptă într-un gard metalic. În interior s-ar fi aflat două persoane inconștiente. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că lucrurile nu stăteau chiar așa. Persoana de pe bancheta din dreapta, o femeie, era într-adevăr inconștientă, dar aceasta doar pentru că dormea. Șoferul era conștient, dar nu te puteai înțelege cu el, fiind incoerent și dezoerientat.

Șoferul a fost condus la sediul Poliției Rutiere pentru testarea cu aparatul Dräger, dar a refuzat să se conformeze, afirmând că nu el a condus autoturismul și că nu fusese depistat în trafic. A refuzat și prelevarea de probe biologice la spital, unde a început să-i amenințe pe polițiști. Dus înapoi la Miroslava, la secția de poliție, Andrei Tincu și-a continuat spectacolul, îndreptându-și atenția spre unul dintre polițiști, M.G.F., mai mult sau mai puțin coerent, devenind și mai irascibil atunci când i s-a spus că îi va fi reținut permisul de conducere.

„O să-ţi moară ce-i mai drag şi atunci o să rămâi cu gradele… lasă că îţi arăt eu grade. Mă duc cu el până în coşciug! Ori eu, ori el! Mor şi omor! Tot! Lasă că îţi arăt eu fapte! Cum faci tu fapte la muncă, îţi fac eu fapte pe viaţa mea. Mă duc cu tot! Îţi fac eu scenarii de… de tot fac scenarii. Îmi fac eu dreptate! Ai să vezi ce dreptate îmi fac! Vă mierlesc şi plec. Toţi plecăm pe stradă, ieşim afară”, a spus Tincu.

La un moment dat, a lovit cu picioarele biroul la care se afla acesta, împingându-l spre polițist. În cele din urmă, a trebuit încătușat.

Traiectorie total sinuoasă

Nici concubina lui Tincu nu a fost de prea mare ajutor. Ea a spus că în seara precedentă mersese cu acesta la un botez ce avea loc la restaurantul Bizantiq, pe șoseaua Rediu. Băuseră amândoi, dar nu mai știa ce se întâmplase. Fusese trezită de polițiști la 6.30. Cum ajunsese în mașină, cine condusese, erau întrebări la care nu avea răspuns. Doar înregistrările făcute de camerele video au mai limpezit lucrurile. La ora 3.07, Tincu și iubita sa se aflau în parcarea restaurantului, bărbatul ținând o sticlă în mână. Au urmat o traiectorie sinuoasă, până la mașină. La 3.29, automobilul este surprins de camera video a unei societăți comerciale, îndreptându-se spre Miroslava. La 3.38, mașina a oprit în fața unei locuințe, vizavi de locul unde avea să fie găsită. La 5.29, autoturismul avansează câțiva metri. La 6.09, se pune în mișcare din nou, parcurge 10-15 metri, se oprește brusc pe marginea drumului, apoi demarează și se lovește de gard. La 6.35, în imagini apare mașina poliției.

CITESTE SI: ALCOOLUL UCIDE | România, campioană la toleranță zero, dar și la impunitate: de ce bețivii nu se tem de lege

În cursul audierilor, Tincu a explicat că refuzase prelevarea de probe biologice întrucât credea că nu este obligat să se conformeze, câtă vreme nu fusese oprit în trafic. În legătură cu acuzaţia de ultraj, el l-a acuzat pe M.G.F. că ar fi avut o atitudine nepotrivită și că l-ar fi lovit intenţionat de câteva ori. În pofida derapajelor poliţistului, el nu îi adresase ameninţări și nu își amintea să fi avut o atitudine nepotrivită la adresa poliţiştilor. În cele din urmă, în fața judecătorilor, și-a recunoscut totuși faptele.

Magistrații Judecătoriei au reținut că iubita lui Tincu era însărcinată. De asemenea, bărbatul nu avea antecedente penale, era integrat social și era perceput pozitiv de cunoscuți. A fost declarat vinovat, dar judecătorii l-au condamnat la doar 1 an și 10 luni de închisoare, cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de doi ani și jumătate. Pronunțată marți, sentința Judecătoriei poate fi contestată în apel.

Publicitate și alte recomandări video