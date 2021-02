COMUNICAT DE PRESA

Still single în luna iubirii? Nu te panica! Iulius Mall Iași te ajută să îți „găsești perechea” cu o super campanie cu sute de cadouri. Perechea perfectă de sneakerși te așteaptă în magazinele tale preferate. Doar nu credeai că îți vom găsi noi jumătatea, nu?

Romantic incurabil sau nu, într-o relație sau single, Iulius Mall Iași te îndeamnă să te bucuri de luna iubirii și ți-a pregătit numeroase surprize. Până pe 24 februarie 2021, Iulius Mall Iași te premiază când îți găsești perechea perfectă. Tot ce trebuie să faci este să intri pe site-ul campaniei – Găsește perechea –, să completezi câmpurile cu nume, prenume și adresa de e-mail și să parcurgi un quiz funny. În funcție de răspunsurile tale, vei face „match” cu un voucher la Buzz Sneaker Station, Sport Vision, Donna Carina, Tucano Coffee sau Mado ori cu un CEC cadou în valoare de 50 de lei, pe care îl vei folosi în magazinele Iulius Mall Iași.

All Star, Jordan 1, Old Skool sau Air Force One care este perechea perfectă de purtat la un date cu jumătatea ta, de Dragobete? Magazinele din Iulius Mall Iași te așteaptă să alegi și un hanorac cu un imprimeu inedit, o geacă din denim, o pereche de jeans fit și sneakerșii care se asortează și care îți vor crea outfitul pentru întâlnire.

Vino la Iulius Mall Iași și poate chiar îți găsești perechea!