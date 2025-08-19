După Cluj, și Iașul va interzice fumatul în unele spații publice din oraș

Primăria Iași va interzice fumatul în o serie de spații publice. Demersul municipalității vine la scurt timp după ce la Cluj au intrat în vigoare măsuri similare.

O decizie în acest ar putea veni repede: proiectul de hotărâre de Consiliul Local (CL) a fost publicat ieri pe site-ul municipalității. Timp de 10 zile, cei interesați pot depune observații. Plenul CL ar urma să adopte o hotărâre la finalul lunii august sau în septembrie.

În ce locuri va fi interzis fumatul

Potrivit documentului publicat de Primărie, fumatul va fi interzis în stațiile de transport public de călători, în parcurile de joacă pentru copii și bazele sportive. Proiectul face referire inclusiv la mijloace alternative de fumat (țigări electronice, tutun încălzit).

„În zonele de agrement, parcuri, ștranduri etc., fumatul şi utilizarea altor mijloace alternative la fumat, precum produse din tutun încălzit și țigări electronice este permis doar în zonele special amenajate în acest sens”, se precizează în proiect.

După aprobarea hotărârii, Primăria și-a stabilit ca termen 60 de zile pentru amenajarea și semnalizarea corespunzătoare a locurilor în care va fi permis fumatul. În același timp, vor fi amplasate panouri informative care să conțină textul „Fumatul interzis”. Cei care nu vor respecta hotărârea, vor fi sancționați de Poliția Locală cu o amendă cuprinsă între 100 și 500 lei.

„Instituirea unor medii fără fum de tutun şi fără aerosoli reprezintă o abordare recunoscută și dovedită la nivel mondial pentru a proteja în mod adecvat sănătatea oamenilor împotriva efectelor fumului de tutun secundar şi ale aerosolilor secundari”, se precizează în nota de fundamentare care stă la baza aprobării proiectului de hotărâre.

La Cluj, o inițiativă similară a fost aprobată în luna mai 2025 și a intrat în vigoare în cursul săptămânii trecute.

