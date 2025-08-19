După debutul lui Reinildo din Mozambic, 127 de naţiuni au fost reprezentate în Premier League de la crearea sa în 1992
Premier League continuă să reunească jucători din medii diverse. Înainte de începerea acestui sezon, campionatul englez a primit jucători de 126 de naţionalităţi diferite de la înfiinţarea PL în 1992. Un al 127-lea a fost adăugat acum la acest total, relatează The Times.
Sâmbătă, Sunderland l-a început pe mozambicanul Reinildo împotriva lui West Ham (3-0).
Mozambic este a 34-a ţară africană reprezentată. 48 din cele 55 de ţări membre ale UEFA au trimis deja cel puţin un fotbalist în Premier League, faţă de 10/10 pentru Conmebol (America de Sud) şi 19/35 pentru Concacaf (America de Nord).
Aproximativ 13 ţări asiatice, Noua Zeelandă, Guadelupa şi Martinica completează tabloul.
În ultimii aproximativ zece ani, expansiunea a încetinit. În sezonul 2015-2016, trei ţări au descoperit campionatul englez prin Pedro Obiang din Guineea Ecuatorială, Bertrand Traoré din Burkina Faso şi kosovarul Bersant Celina.
De atunci, campionatul s-a deschis în medie unei ţări pe sezon: Armenia cu Henrikh Mkhitaryan, Bangladesh cu Hamza Choudhury, Filipine cu Neil Etheridge, Guatemala cu Nathaniel Mendez-Laing, Cuba cu Onel Hernandez, Tanzania cu Mbwana Samatta, Republica Dominicană cu Junior Firpo, Siria cu Mahmoud Dahoud, Irak cu Ali Al-Hamadi, Uzbekistan cu Abdukodir Khusanov şi, în sfârşit, Mozambic.
Publicitate și alte recomandări video