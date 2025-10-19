După fiascoul din urmă cu o lună, se reia concursul de manager pentru Opera din Iași: se mai înscriu toți candidații?

După ce a fost anulat prima dată, pentru că niciun candidat nu a obținut o notă suficient de mare ca să ajungă la proba interviului, concursul pentru funcția de manager al Operei din Iași se reia. De data aceasta se poate înscrie și actualul manager interimar, Andrei Fermeșanu, căruia i-a fost respins proiectul de management înainte de a fi evaluat.

Conform surselor consultate de Ziarul de Iași, nu toți candidații care au participat prima dată se vor înscrie din nou. La competiția de acum o lună au participat Morel Marius Negru (violonist în orchestra instituției), Vasilica Stoiciu-Frunză (fost consultant artistic) și Alexandru Petrescu (conferențiar la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași).

Iată mai jos anunțul Ministerului Culturii:

Ministerul Culturii organizează, la sediul său din Bd. Unirii nr. 22, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru Opera Națională Română din Iași.

Condiţii de participare:

are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România; are capacitate deplină de exerciţiu; are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul[1]:

Domeniul fundamental (DFI) – Științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Arte, Domeniul de licență (DL) – Muzică;

Domeniul fundamental (DFI) – Științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Arte, Domeniul de licență (DL) – Teatru și artele spectacolului.

d. are experiență în specialitatea studiilor, menționate la lit. c), de minimum 5 ani;

e. are experienţă în domeniul activității manageriale de minimum 5 ani sau specializări în domeniul managementului[2];

f. nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;

g. nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

h. nu deţine o funcţie de manager[3] la o altă instituţie publică de cultură din România[4];

i. cunoaşte limba română, scris şi vorbit.

Calendarul concursului:

16.10.2025, aducerea la cunoștința publică a: condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform regulamentului-cadru; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informaţiilor (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a cerinţelor concursului). 10.11.2025, data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi; 11.11-13.11.2025, selecția dosarelor; 14.11-25.11.2025, analiza proiectelor de management – prima etapă; 26.11-27.11.2025, susținerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă. în termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua – aducerea la cunoștința candidaților și la cunoștința publică, a rezultatului concursului și afișarea acestuia. candidații nemulțumiți pot depune contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului, la Compartimentul Managementul Instituţiilor de Cultură, în conformitate cu prevederile capitolului IV din regulamentul de concurs. în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, prin grija autorităţii, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură.

Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun, la sediul Ministerului Culturii (Bd. Unirii nr. 22, sector 3), până la data de 10.11.2025 – ora 16:00, la Serviciul Resurse Umane – etajul 4, camera 419.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

cererea de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail, conform modelului anexat; copie după actul de identitate; curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004); copii după diplomele de studii şi, după caz, după documentele care atestă efectuarea unor specializări[5]; adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie; copia carnetului de muncă și, după caz, o adeverință eliberată ulterior datei de 01.01.2011 (conform modelului anexat) și/sau alte documente care să ateste experiența în specialitatea studiilor menționate; declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani, conform modelului anexat; declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, să renunţe la postul de manager deţinut, în condiţiile în care este declarat câştigător în cadrul acestui concurs de proiecte de management, conform modelului anexat; proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format scris şi în format electronic de tip WORD pe suport CD sau DVD – cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului (fără a se menţiona numele şi/sau prenumele persoanei sau orice alte elemente care pot duce la identificarea candidatului în cadrul textului).

Proiectul este limitat la un număr de 60 pagini plus anexe (format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25, spațierea între rânduri: 6 puncte înainte de rând (before) şi 6 puncte după rând (after), spațierea (line spacing) la un singur rând (single), alinierea textului: justified, font: arial, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază şi dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat; coperta proiectului de management (nu se numerotează) va fi structurată conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a caietului de obiective aprobat; proiectul de management nu va conține alte titluri/capitole/subcapitole (de ex.: nu va fi trecut un alt titlu/capitol/subcapitol, precum – cuprins/sumar/introducere/cuvânt înainte etc.) decât cele menționate în structura proiectului de management prevăzută în caietul de obiective aprobat). Formele tabelare prevăzute în structura proiectului de management sunt obligatorii în forma prezentată. La secțiunile în care nu există un model standard de tabel, candidații își pot prezenta ideile în formatul dorit – text/tabel/grafic etc.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoțite obligatoriu de traduceri legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Managementul Instituţiilor de Cultură și Integritate (telefon: 021–224.27.15) sau de la Serviciul Resurse Umane (telefon/fax: 021–224.28.19) din cadrul Ministerului Culturii (luni–joi între orele 8:30–17:00; vineri între orele 8:30–14:30).

