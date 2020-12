După integrarea cu iQuest, gigantul IT Nagarro continuă angajările în Iași (P)

Filiala locală a Nagarro, lider global în inginerie digitală și soluții tehnologice, recrutează 50 de IT-ști din România, specializați în tehnologii precum Java, frontend developer, DevOps și .NET. Noii angajați, la fel și cei actuali, vor lucra remote, în echipe mixte din geografii diferite.

Prin recenta fuziune cu iQuest, echipa Nagarro România numără în prezent circa 840 de specialiști IT, dintre care 20 recrutați în ultimele două luni. În total, grupul Nagarro are peste 8.400 de angajați în întreaga lume. Pentru 2021, pe fondul unei evoluții favorabile la nivel global a interesului pentru serviciile de inginerie digitală, compania are planuri de extindere și pe plan local, astfel că își propune să atragă încă 50 de profesioniști români în organizație, pentru toate centrele sale din România, inclusiv din Iași.

Nagarro a înțeles beneficiile desfășurării activității remote cu mult înainte de criza Covid-19 și a practicat în ultimii ani acest mod de lucru, axat pe echipe formate din specialiști care activează în orașe și chiar țări diferite. Cu o acoperire de 25 de țări la nivel mondial și zeci de locații pe plan național, compania are la bază un model organizațional antreprenorial, plat și agil, în care angajații beneficiază de autonomie și un mod de lucru distribuit, făcând distanța fizică irelevantă.

Portofoliul de clienți Nagarro include peste 750 dintre cele mai importante companii la nivel global din industriile de Manufacturing, Transport & Logistics, Banking & Insurance, Life sciences, Automotive, Digital, Retail și Telecom, din țări precum SUA, Marea Britanie, Elveția, Germania, Spania, Italia, Austria și statele nordice

Specialiștii Nagarro beneficiază de programe interne de dezvoltare a aptitudinilor profesionale

Pe lângă ofertele disponibile pentru toți specialiștii IT din piață, Nagarro oferă angajaților săi acces la o platformă globală, internă – Nagarro University – prin care aceștia se pot dezvolta profesional prin participarea la workshopuri, sesiuni tehnice ori testări periodice.

Totodată, compania se implică și în programe de pregătire și susținere dedicate tinerilor absolvenți, care sunt caracterizați de dorința de învățare continuă și perfecționare, potrivit reprezentanților Nagarro. Astfel, în fiecare an, specialiștii companiei susțin, alături de universitățile tehnice din marile orașe din România, sesiuni pe diverse tematici din industria digitală și colaborează la crearea curriculei de cursuri pentru calificările tehnice. Poti afla mai multe despre programele lor de recrutare si training pe www.nagarro.com, sectiunea Careers.