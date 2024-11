După modificările legislative din ultimii ani, CNAS vine cu explicații: cum beneficiem gratuit de servicii de prevenție, depistare, confirmare și monitorizare a bolilor grave

„Aceste servicii sunt decontate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate, iar pentru a beneficia de servicii de prevenție, o persoană asigurată trebuie să urmeze câțiva pași”, au precizat cei de la CNAS. Cel mai important pas este programarea și efectuarea unei consultații preventive la medicul de familie. Acest tip de consultații se acordă pe grupe de vârstă, fiind decontate de CAS după o serie de criterii predefinite. Spre exemplu, copiii cu vârsta între 0 și 3 ani beneficiază de zece astfel de consultații preventive. În prima și a doua lună de viață, la 4 și 6 luni când se fac și vaccinuri, la un an, 15 și 18 luni, cât și una la 2 ani și una la 3 ani.

Apoi, aceste consultații gratuite sunt decontate câte una pe an, de la 4 la 18 ani, câte două pe an de la 18 la 39 de ani și până la 3 consultații pe an pentru cei peste 40 de ani care nu sunt în evidența medicului de familie cu alte afecțiuni cronice.

„Medicul de familie va evalua riscul ca pacientul să aibă o boală ascunsă, fără simptome. În funcție de evaluare, medicul poate decide să trimită pacientul la analize medicale de prevenție gratuite și îi va înmâna acestuia un bilet de trimitere (formular dedicat, marcat cu PREV 1….7). Medicul de familie va interpreta și rezultatul analizelor, în cursul unei noi consultații de prevenție, iar pe această bază va decide dacă pacientul trebuie trimis la un medic de specialitate în ambulatoriu sau la spital, pentru diagnosticarea ori confirmarea unei boli grave și pentru stabilirea tratamentului adecvat. Tot medicul de familie va consilia pacientul în scopul reducerii factorilor cu risc asupra sănătății din viața acestuia (fumat, consum de alcool, alimentație nesănătoasă, stres etc.)”, au precizat cei de la CNAS.

Aceștia au mai specificat apoi că medicul de familie poate trimite pacientul să efectueze analize medicale de depistare a unor boli și dacă, în cursul unei consultații în scop terapeutic, are suspiciunea că pe lângă afecțiunea pentru care s-a prezentat pacientul la consultație, ar mai putea exista și o astfel de boală ascunsă.

„În cazul în care pacientul persoană asigurată a fost diagnosticat cu o boală cronică, acesta beneficiază de consultații periodice lunare gratuite la medicul de familie pentru supravegherea evoluţiei bolii, continuitatea terapiei, screeningul complicaţiilor, educaţia privind îngrijirea şi autoîngrijirea etc. Dacă medicul de familie, în urma evaluării riscului dezvoltării altor afecțiuni, constată că pacienții respectivi au anumite simptome sau rezultate ale analizelor în afara valorilor normale, poate acorda în plus și consultaţii de monitorizare activă (management de caz) pentru bolile cronice cu impact major (risc cardiovascular înalt – hipertensiunea arterială, dislipidemia şi diabetul zaharat tip 2; astmul bronşic, boala pulmonară cronică obstructivă – BPOC şi boala cronică de rinichi)”, au mai precizat cei de la CNAS.

Pentru orice afecțiune acută/subacută/acutizare a unei boli cronice casa de asigurări de sănătate decontează medicilor de familie încă două consultații pentru fiecare episod de boală, în afara consultațiilor periodice anterior menționate. În urma efectuării consultațiilor, medicul de familie poate elibera bilete de trimitere (inclusiv pentru investigații medicale paraclinice) sau alte documente.

Dacă la orice consultație medicul de familie va avea suspiciunea că pacientul are o formă de cancer (boală oncologică), pentru confirmarea sau infirmarea suspiciunii îl va putea trimite, după caz: să efectueze analize medicale gratuite, radiografii, ecografii, ale căror rezultate vor fi apoi integrate tot de medicul de familie; să fie consultat ambulatoriu de un medic specialist; să fie internat în regim de spitalizare de zi ori continuă.

Pe baza biletului de trimitere, medicul specialist din ambulatoriu va putea acorda pacientului persoană asigurată consultații pentru depistarea afecțiunilor oncologice (se decontează maximum 3 consultaţii pe asigurat, într-un interval de maxim 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii, prezentarea la a doua și a treia consultație consultație făcându-se direct, fără alt bilet de trimitere).

„Pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la specialistul din ambulatoriu marcate SO, în spitalizare de zi se va efectua: diagnosticarea afecțiunii oncologice, evaluarea extensiei tumorale, evaluarea statusului clinico-biologic al pacientului cu afecțiune oncologică. Se recomandă ca aceste servicii să fie efectuate în maximum 28 de zile de la deschiderea primei foi de spitalizare de zi. Tot în spital se pot efectua și servicii medicale în scop diagnostic-caz pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin si a cancerului de sân. După confirmarea diagnosticului de boală oncologică, pacientul asigurat va putea fi inclus în Programul național de oncologie”, au conchis cei de la CNAS.

