După scandal, vin alte blocuri. Imobiliarul Bolobiță revine în forță cu un nou proiect imobiliar în Tătărași: 421 locuințe

În total, proiectul imobiliar al Auto Trans Com, compania lui Cristinel Bolobiță, prevede construirea a 421 de locuințe, dintre care 220 vor avea o cameră, 194 vor fi cu două camere și șapte vor fi apartamente cu trei camere. Pentru proprietarii lor, vor fi amenajate, potrivit autorizației emisă de Primăria Iași, 312 locuri de parcare în sistem multi-parc.

Terenul pe care se vor desfășura aceste lucrări de construire are o suprafață totală de 16.408 mp (1,6 hectare) și e situat în cartierul Tătărași, pe strada Aurel Vlaicu 150 (în apropiere de Green Park). Suprafața prevăzută pentru spațiul verde este de 3.250,58 mp (circa 20% din total) si suprafață care ca avea pavele înerbate e prevăzută a fi de 1.150,95 mp.

Marcajul roșu reprezintă adresa Aurel Vlaicu nr 150, cea indicată în autorizația de construire solicitată de Auto Trans Com SRL

Auto Trans Com SRL

Cinci dintre blocuri vor avea regim de înălțime Parter + 7 Etaje +Etaj tehnic, iar trei vor fi cu parter și opt etaje.

„Se va anunța data începerii lucrărilor de construire, la emitentul Autorizației de Construire (Primăria Mun. Iași) si ISC Iasi. Se va anunța data finalizării lucrarilor de construire, în vederea regularizării taxei de autorizare, la Primăria Mun. Iași si ISC Iași”, impune autorizația eliberată de Primăria Iași. În același timp, pentru că proiectul de construcție urmează să se desfășoare într-un cartier intens populat, cetățenii ar trebui să știe că Auto Trans Com SRL are și obligația ca „toate depozitele temporare de pământ aferente săpăturilor în șant deschis, să fie așezate pe o membrană de protecție, iar ulterior să fie acoperită cu folii, astfel încât particulele fine să nu fie antrenate de vânt sau precipitații”.

Cifră de afaceri de aproape 15.000.000 lei pe 2024

Firma lui Cristinel Bolobiță, Auto Trans Com SRL, are ca obiect principal de activitate comerțul cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule, iar cifra sa de afaceri din 2024 a fost de 14.696.528 lei (în creștere cu 5% față de anul anterior), în timp ce profitul de 1.978.506 lei a scăzut cu 19% față de 2023. Cu toate acestea Auto Trans Com șki-a mai pus semnătura și pe alte proiecte rezidențiale din Iași, în Moara de Foc, în zona Tudor Vladimirescu și pe strada Octav Botez, acolo unde Bolobiță a fost chemat în fața judecătorilor de vecinii care l-au acuzat de mai multe nereguli.

Blocul construit de firma lui Cristinel Bolobiță în strada Octav Botez

Ziarul de Iași a urmărit acest conflict. Scandalul de pe strada Octav Botez a izbucnit la scurt timp după ce investitorul a cumpărat, în 2014, casa Pogonat pe care a demolat-o, pentru a începe construirea în locul ei a unui bloc de două etaje. Vecinii au contestat în instanță autorizația de construire obținută de Bolobiță, invocând faptul că aceasta ar fi fost obținută fraudulos. Casa Pogonat era monument istoric, deci nu putea fi demolată decât după parcurgerea unei proceduri laborioase de declasare. Avizul Direcției Județene pentru Cultură, necesar demolării, ar fi fost obținut de Bolobiță după ce acesta menționase în acte o altă adresă. Subit, casa vecinilor devenise monument istoric, iar casa Pogonat, una oarecare, ce putea fi demolată.

La zece ani de la acest moment, Bolobiță a câștigat procesul, ajuns la acel moment la judecata magistraților de la Curtea de Apel Iași.

Auto Trans Com dezvoltă simultan proiecte imobiliare în Iași și Pașcani, în ciuda datoriilor crescute

Cristinel Bolobiță construiește cu avânt și în Pașcani. Potrivit portalului de știri newspașcani.com, cu două luni în urmă, în aprilie, a fost pus în dezbatere pubică un PUZ pentru un proiect imobiliar cu spații comerciale și cinci blocuri de locuințe cu câte opt etaje fiecare. Proiectul pășcănean al lui Bolobiță prevede amenajarea acestui complex rezidențial pe o suprafață de aproximativ 12.000 metri pătrați, pe Strada Moldovei.

Terenul din Pașcani unde urmează ca Auto Trans Com SRL să dezvolte un nou proiect imobiliar.

În 2018, atunci când a obținut PUZ-ul pentru proiectul de la Iași, din strada Aurel Vlaicu, firma lui Bolobiță avea o cifră de afaceri ușor mai mare decât cea raportată la finalul anului 2024 (15.392.925 de lei în 2018, față de 14.696.528lei în 2024), însă n ivelul datoriilor era cu mult mai mic decât cel actual: de la 26 de milioane de lei, în șase ani datoriile Auto Trans Com au crescut cu aproape 600%, ajungând la 153.333.300 lei la finalul anului trecut.

Va avea firma pășcăneană puterea financiară să dezvolte cele două proiecte imobiliare? Deocamdată, un lucru e clar – în rândul vânzătorilor de piese auto, afacerea lui Cristinel Bolobiță este a doua cea mai mare din județ și e pe locul 43 în țară după cifra de afaceri realizată în 2024.

