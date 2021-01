După vârsta de 40 de ani, bărbaţii pot avea probleme cu prostata. Precizări făute de Prof. Univ. Dr. Cătălin Pricop, medic primar urolog

Alexandru Baciu, 60 ani: „Sunt mai mulți ani de când am început să am probleme cu urinatul. Însă, acum, am sentimentul că acestea s-au acutizat foarte tare. Mi s-a întâmplat să fiu într-un hipermarket și să am, brusc, sentimentul că voi face pe mine. Aproape că am luat-o la goană printre rafturi să pot ajunge la toaletă. Inclusiv noaptea am nevoie, disperată uneori, să ajung la baie. Și, tot timpul am senzația că nu s-a golit vezica. Știu că sunt mulți bărbați în această situație, cu prostată, însă, mi-aș dori foarte mult să aflu dacă se poate cumva rezolva această problemă, destul de sensibilă și delicată pentru mine“.