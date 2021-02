După vârsta de 6 ani, strabismul se vindecă mai greu. Recomandări

Georgeta Enea, 37 ani, Iași: „Vă scriu pentru că am observat că, atunci când este obosit, fiul meu cel mic, în vârstă de 3 ani are o problemă cu ochiul drept. Practic, i se duce într-o parte și privește cruciș. Sincer să vă spun, la început am crezut că se strâmbă cu frații mai mari dar, de ceva timp, se tot plânge că-l supără lumina și că nu vede clar. Se tot freacă la ochi, dar noi am crezut că este din cauză că stă prea mult în fața calculatorului. La un moment dat și doamna educatoare ne-a spus că a observat că i se încrucișează ochii copilului. Mă gândesc că, poate, ar trebui să-i punem ochelari sau ar trebui să mergem la un consult oftalmologic“.

Prof. Univ. Dr. Dănuț Costin, Șef Clinică Oftalmologie, Spitalul Clinic de Neurochiturgie „N. Oblu“, Iași:

„Din ceea ce ați relatat dumneavoastră, copilul suferă de strabism. Însă, numai prescrierea corectiei optice (ochelarului) nu va rezolva problema. Din acest motiv este necesar un examen oftalmologic complet.

Frecvent ochiul deviat nu își dezvoltă vederea și, astfel, dezvoltă ambliopia (ochiul leneș).

Deviația ochiului și ambliopia (vederea foarte scăzută) sunt cele două probleme principale care necesită corecția medicală. Dacă deviația este mare (peste 7o), este necesar să se intervină chirurgical. Poziționarea ochiului deviat și corectarea viciului de refracție (miopie, hipermetropie, astigmatism) dă posibilitatea dezvoltării vederii.

Reabilitarea(recuperarea) vederii se face sub îndrumarea medicului oftalmolog și a ortoptistului (tratament ortoptic). Timpul recuperarii este variabil. Va fi cu atat mai mare, cu cât tratamentul a fost instituit mai târziu (peste vârsta de 6 ani).

După stabilizarea vederii sunt necesare controale medicale periodice (din 6 în 6 luni).

De regulă, copiii care au strabism pot fi diagnosticați cu ușurință, doar prin simpla observare a poziției globilor oculari.

Cele mai frecvente semne vizibile sunt: poziția anormală a ochiului, vederea scăzută la nivelul ochiului deviat, scăderea vederii și la celălalt ochi, oboseala, poziționarea capului pentru a vedea mai bine.

Există și alte forme clinice de strabism, care beneficiază de un tratament diferențiat.

Apariția strabismului la copiii cu vârsta cuprinsă între 7 și 10 ani (la care s-a dezvoltat vederea binoculară), se asociază cu diplopia (vederea) dublă. În cazul în care vederea dublă persistă, este absolut necesară efectuarea unui consult oftalmologic. De asemenea, medicul trebuie să excludă o altă afecțiune mai severă care poate determina strabismul. Este foarte important de știut că atunci când vederea dublă se instalează brusc, aceasta este o urgență medicală și persoana respectivă trebuie să se prezinte imediat la medic.

Din aceste motive examenul oftalmologic trebuie facut de un medic oftalmolog și nu de optometrist.

Tratamentul în strabism trebuie început cât mai repede posibil, din momentul diagnosticării. Practica medicală ne-a arătat că, în general, cu cât este mai mic copilul, la începutul tratamentului pentru strabism, cu atât mai mari sunt șansele ca această afecțiune să fie corectată.

Deși începerea unui tratament precoce este important pentru corectarea strabismului, trecerea timpului fără un tratament corespunzător este mult mai critică în cazul ambliopiei. Ambliopia determină afectarea rapidă a acuității vizuale. Tratamentul strabismului poate include purtarea ochelarilor, folosirea ocluzorului, tratamentul medicamentos, exercițiile globilor oculari, sau tratamentul chirurgical.

Pentru a avea rezultatele dorite, este foarte important ca părinții să respecte cu exactitate indicatiile medicului oftalmolog“.