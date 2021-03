Durerile de cap care nu trec cu calmante pot semnala o tumoare pe creier. Detalii cu medicul neurochirurg, Marius Dabija

Marcel Gheorghiu, Vaslui: ”Tatăl meu are 67 de ani și de ceva timpt s-a tot plâns de dureri de cap, își mai pierdea echilibrul dar nu ne-am dat seama că ceva nu este în regulă până ce nu a devenit uneori incoerent când vorbeam cu el. Atunci ne-am adresat medicului de familie care ne-a recomandat să venim la Iași, la Spitalul de Neurochirurgie, spunându-ne că ar putea fi o tumoră pe creier. Noi l-am întrebat cât de grav este, dar medicul ne-a spus că nu se poate pronunța până ce nu i se fac investigații la spital, ca să se vadă ce fel de tumoră este, în cazul în care are așa ceva. Tata nu vrea să vină, iar noi, cei din familie, nu am prea înțeles clar ce are și ce se poate întâmpla dacă el nu vine la spital”.