E atat de rara ca unii n-au vazut-o nici in poze. Doar trei masini in toata lumea

E atat de rara ca unii n-au vazut-o nici macar in poze. Doar trei masini exista in toata lumea, iar una va fi scoasa la licitatie chiar luna aceasta.

Una dintre cele numai trei unitati Saleen S7 finisate in nuanta exterioara Beryllium va fi scoasa la licitatie, in cadrul unui eveniment special organizat de specialistii Mecum in orasul Kissimmee din Florida, Statele Unite ale Americii.

Fabricata in cursul anului 2004, impresionanta masina se lauda cu o lunga lista de imbunatatiri tehnice, celebrul propulsor cu opt cilindri in V si capacitatea de sapte litri livrand acum rotilor de pe puntea spate o putere maxima de 1.212 CP.

Aflati amanunte de pe 4tuning.ro.