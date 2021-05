E mai bun noul decât vechiul?

Concepţia pre-modernă priveşte societatea umană ca pe o componentă înscrisă şi supusă ordinii cosmice imuabile, deci ca un dat şi, ca orice dat, nu poate fi modificată sau transformată de raţiunea, acţiunea şi alegerea umane. Extrem de lămuritor, economistul austriac Ludwig von Mises afirmă în opera sa, Acţiunea umană, că: „Omul este ţinut să se supună legii date de o putere supraumană şi să asculte de autorităţile cărora această putere le-a încredinţat aplicarea legii. Ordinea creată de această lege, societatea umană, este prin urmare lucrarea Divinităţii şi nu a omului. Dacă Domnul n-ar fi intervenit şi n-ar fi luminat omenirea rătăcitoare, societatea nu şi-ar fi făcut apariţia.” (http://mises.ro/53/)

Conform acestei perspective, societăţile nu se nasc dintr-un soi de tabula rasa, ci preiau o tradiţie moştenită, iar întotdeauna şi oriunde credinţele religioase sunt o componentă indispensabilă a acestui obicei statornicit. (Charles Davis, Religion and the making of society: essays in social theology, New York: Cambridge University Press, 1994, p. 36)

Pe de altă parte, perspectiva modernă, deja despărţită de ordinea naturală, priveşte societatea ca un construct raţional, uman, un „artifact” cum l-ar numi Roberto Unger. Acelaşi Mises consideră că: „Teoria ştiinţifică dezvoltată de filozofia socială a raţionalismului şi liberalismului din secolul al XVIII-lea şi de teoria economică modernă nu trimite la nici un fel de interferenţe miraculoase ale unor puteri supraumane. (…) Pentru a explica devenirea şi evoluţia, nu este necesar să invocăm doctrina, cu siguranţă ofensatoare pentru minţile cu adevărat religioase, conform căreia creaţia originară era atât de defectuoasă încât a fost nevoie de intervenţii supraumane reiterate pentru a-i împiedica pierzania.” (http://mises.ro/53/)

În virtutea teoriilor moderne, separaţia Biserică-stat s-a extins diferitelor domenii din cadrul societăţii. Spre exemplu, economia s-a desprins din filosofia morală, apriori universal validă, şi s-a claustrat în propriile metode, concepte, teorii, doctrine, fără a simţi nevoia să fie transdisciplinară. Reflexul epocii moderne îşi producea efectul din plin...

Max Weber considera că raţiunea nu putea construi normele şi legile care să ghideze conduita indivizilor. Astfel, aceasta, în loc să reprezinte un factor de eliberare, determină claustrarea fiinţei într-o stare de vid a libertăţii, într-o „cuşcă de fier” a raţionalităţii birocratice după principiul „patologiei modernităţii”. (Charles Davis, op. cit., p. 25)

Ce rol (mai) are vechiul sau paradigma pre-modernă într-o lume modernă autonomă, guvernată de raţiune, dezvrăjită şi dezgolită de sensuri adânci?

Pentru ca să supravieţuiască, raţionalitatea umană trebuie să fie completată de credinţa religioasă. Oricum, pe lângă rolul integrativ al religiei în istoria societăţilor umane, unul revoluţionar trebuie evidenţiat în acelaşi fel. Aceasta deoarece dogma şi credinţa religioase au încapsulate în substanţa lor divină superioritatea apriorică în faţa oricărei erezii religioase sau politice limitate care se priveşte în chip absolut, protejând astfel creativitatea umană de orice rutină sau suficienţă socială. De aici, caracterul subversiv, în sens strict politic, faţă de filosofiile lucrurilor pământeşti şi, mai mult, capacitatea de a relativiza absolut construcţia şi fundamentul acestora. (Charles Davis, op. cit., p. 37)

În aceeaşi lumină, R. Bellah şi E. F. Schumacher consideră că există o cenzură evidentă între modernism şi religie, prin prisma valorilor care o guvernează pe prima: pozitivism, relativism, reducţionism şi evoluţie. Cu toate acestea, „dacă modernitatea este corect definită prin acele ’isme’, aceasta este într-adevăr incompatibilă cu religia. Dar este posibil să arătăm că fiecare dintre aceste concepte reflectă doar o faţetă deformată a modernităţii, care, atunci când este văzută mai clar, este eliberată de patologia modernităţii şi compatibilă cu religia.” (Charles Davis, op. cit., p. 26)

Charles Davis încearcă să dea un răspuns la întrebarea ultimă dacă se poate realiza tranziţia de la cadrul secular al societăţii post sau (post)postmoderne la cel al implacabilului cosmic/ supranatural, fără a se reveni la modelul de gândire pre-modern. Potrivit acestuia, deosebit de importante sunt dialectica acţiunii umane, care conţine şi cererea pentru graţia divină, şi voinţa sau conştiinţa individuale. „Fiinţele umane îşi dobândesc autonomia prin predarea lor lui Dumnezeu.” (Charles Davis, op. cit., p. 3)

Inima sus!

Aurelian-Petruş Plopeanu este cercetător CS II dr. al Departamentului Ştiinţe Socio-Umane, Institutul de Cercetări Interdisciplinare din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi cadru didactic asociat al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor