E mai periculoasă o mahalagioaică decât o Curte Constituțională cu decizii arbitrare și interese netransparente?

Fost consilier al lui Ion Iliescu și parlamentar pe listele FSN, PDSR și PSD, Marian Enache a intrat curat în politică după Revoluție. Dosarul său de rețea cu Securitatea a dispărut în mod misterios în ceața anilor 90. Fost mason, coleg de lojă cu un general SRI condamnat pentru corupție, Bogdan Licu a fost acuzat că și-a plagiat lucrarea de doctorat. Scandalul a fost îngropat de comisia Academiei SRI și ministrul Educației de atunci, Sorin Cîmpeanu, și el doctor la aceeași școală „de spioni”. Fost șef al Inspecției Judiciare, iar apoi al Secției speciale – parchetul inventat de Dragnea să-i ancheteze pe magistrații care îl anchetau –, Gheorghe Stan este unul dintre pivoții grupării antireformiste din justiție, mâna dreaptă a Liei Savonea. S-a făcut remarcat la „vânătorile” organizate de securistul „Felix” Voiculescu împotriva Codruței Kovesi, pe atunci șefa DNA și spaima mafiei pesediste. Cu master la Academia SRI, Gheorghe Stan l-a invitat la propria-i nuntă pe Mihai Chirica, pe atunci suspect, inculpat și trimis în judecată în mai multe dosare de corupție. De la „fericitul eveniment”, consemnat în urmă cu un an, la care a participat toată crema antireformistă din justiție, primarul Iașului a început să primească numai vești bune de la instanțe. Cristian Deliorga, protectorul Adinei Florea – prima șefă a Secției Speciale –, a fost cercetat de DNA într-un dosar de concursuri aranjate pentru procurori și l-a achitat pe „putinistul” IPS Teodosie într-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Face parte din „gașcă”, primește o pensie de 800.000 de lei pe an și a participat la nunta lui Gheorghe Stan. Attila Varga a votat pentru demiterea Codruței Kovesi de la șefia DNA, un ordin sui generis al Curții Constituționale (via Tudorel Toader) invalidat și criticat dur de Comisia de la Veneția.

Cei cinci judecători CCR au votat sâmbătă pentru interzicerea candidaturii Dianei Șoșoacă la alegerile prezindențiale. Nu e clar motivul, dar surse juridice vorbesc despre lipsa de atașament față de Constituție și „filiația” pro-rusă a europarlamentarului. Să nu intrăm în corul de bocitoare a Dianei Șoșoacă și să admitem că e prea devreme să intuim către ce candidați se vor duce voturile SOS, dacă se vor duce. Mai bine să amintim că patru dintre cei cinci judecători menționați (excepția fiind Licu, care nu era încă membru CCR) au fost artizanii deciziei privind prescripția răspunderii penale în urma căreia au fost închise mii de dosare. Printre acestea, pur întâmplător, și dosarul Skoda în care era cercetat primarul Mihai Chirica. Altfel, cei patru apărători ai Constituției și ai apartenenței României la spațiul euroatlantic sunt direct răspunzători pentru că au deschis larg ușile pușcăriilor din țară, deopotrivă pentru o elită coruptă, conectată politic, dar și pentru infractorii de drept comun. Un demers care, pe fond, amintește mai mult de Rusia lui Vladimir Putin decât toate vizitele de bravadă ale Dianei Șoșoacă la ambasada Moscovei. Tot cei cinci judecători (inclusiv Licu) au îngropat anul trecut și ultima încercare legislativă de eliminare a pensiilor speciale. Pentru câteva decenii de acum încolo, câteva categorii de angajați, parte din aparatul coercitiv și din sistemul de forță al statului, vor beneficia de privilegii nesimțite, inaccesibile majorității. O lume a castelor, precum o „vedere” din Rusia de azi.

Avem pe de o parte un politician cu un limbaj de mahala, cu opțiuni asumate pro-Moscova și cu un electorat pe persoană fizică, fidelizat pe la 10%. Afinitățile Dianei Șoșoacă cu „puroiul” extremist sunt cât se poate de transparente. Atât de transparente că nici „puroiul” deversat la Bruxelles după alegerile din iunie n-o înghite. Avem, de partea cealaltă, cel puțin cinci judecători CCR care interpretează legea fundamentală în favoarea unor infractori și a unor caste privilegiate, și ale căror decizii sunt constant criticate de Comisia de la Veneția și CEDO, instituții cheie ale statului de drept în spațiul european. Poate mai grav, în spatele lor întrezărim un amestec ocult de interese din zona politică, a serviciilor secrete și a „mafiilor” din justiție. Oare cine vulnerabilizează mai mult poziția euroatlantică a României – Șoșoacă sau majoritatea judecătorilor CCR?

Publicitate și alte recomandări video