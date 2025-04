Echipa care ne-a mâncat milioane de euro pentru a fi ciuca bătăilor joacă azi acasă

CSM 2020, care a consumat peste 10 milioane de euro din buzunarul ieșenilor în ultimii doi ani și care va mai primi încă 2,1 milioane de euro în acest an, este rușinea României, cu zero puncte. Oaspetele au avut și ele un parcurs sub așteptări în acest sezon, parcurs care generează o clasare în afara podiumului după 22 de runde.

CSM 2020 e cu valiza făcută pentru ultima divizie

Iașul e, practic, retrogradată, în condițiile în care, cu trei meciuri rămase de disputat, este la șase puncte în spatele CSM Slatina, care a obținut punctele în disputele avute contra CSM 2020. Aproape sigur, Slatina va merge la baraj, alături de CSM Târgu Jiu (13 puncte), care are puține șanse de a depăși pe HC Zalău (17 puncte) ori Măgura Cisnădie (21).

Reamintim în condițiile în care Gloria Buzău s-a retras din campionat, din prima ligă retrogradează direct o singură echipă, iar alte două merg la baraj.

În afară de jocul de azi, CSM Iași 2020 se va mai confrunta în acest sezon cu Rapid București, la Iași, și Universitatea Craiova, în deplasare. Ambele meciuri sunt programate luna viitoare, pe 15 și 18 mai.

