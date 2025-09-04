MICA PUBLICITATE
SPORT

Echipa naţională: Andrei Borza s-a accidentat. Alexandru Chipciu, convocat în locul său

De Redacția
joi, 04 septembrie 2025, 10:21
Jucătorul Andrei Borza (Rapid) a suferit un traumatism osos la nivelul piciorului drept, iar investigaţiile medicale au arătat că nu poate fi disponibil pentru meciurile naţionalei României cu Canada şi Cipru, scrie news.ro.

În locul său, selecţionerul Mircea Lucescu a decis să îl cheme pe Alexandru Chipciu de la Universitatea Cluj.

Naţionala României dispută două jocuri, un amical împotriva uneia dintre gazdele CM 2026, Canada, şi o partidă în Cipru din preliminariile CM 2026:

Vineri, 5 septembrie, ora 21:00: ROMÂNIA – Canada (Arena Naţională, Bucureşti)

Marţi, 9 septembrie, ora 21:45: Cipru – ROMÂNIA (GSP Stadium, Nicosia)

