Echipa naţională de fotbal a României coboară trei poziţii, ocupând locul 51 în clasamentul FIFA 

Echipa naţională a României a coborât trei locuri şi se află pe poziţia 51 în clasamentul FIFA, dat publicităţii joi, cu 1462.85 puncte.

Adversarele României din preliminariile CM-2026 ocupă următoarele poziţii: Austria – locul 22 (în menţinere – 1601.86 puncte – în menţinere), Bosnia – Herţegovina -71 (coborâre un loc – 1344.25 puncte), Cipru – 128 (în menţinere – 1128,1 puncte) şi San Marino – 210 (în menţinere – 733,23 puncte).

Lider în clasamentul FIFA este Spania. Echipa lui Luis de la Fuente este neînvinsă în ultimele 22 de meciuri. Spaniolii revin în fruntea clasamentului pentru prima dată din 2014, adică după aproape unsprezece ani.

Pe locul doi a urcat Franţa, în timp ce pe trei este Argentina, fostul lider. Anglia şi Portugalia completează Top 5.

Următorul clasament FIFA va fi dat publicităţii la 23 octombrie.

Publicitate și alte recomandări video