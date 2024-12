Echipa naţională de fotbal a României, premiată cu trofeul “Natura Bunului Simţ” pentru comportamentul civilizat din acest an

Trofeul „Natura Bunului Simţ” a fost acordat echipei naţionale în semn de apreciere, pentru că jucătorii români au arătat că „ceea ce lăsăm în urma noastră, în vestiar sau în natură, e la fel de important ca jocul în sine”, informează frf.ro

Într-un eveniment care a avut loc la Casa Fotbalului, trofeul acordat de Asociaţia Environ, organizaţie responsabilă de gestionarea deşeurilor electrice şi implicată în campanii de educaţie ecologică şi programe de sustenabilitate, a fost primit, în numele Echipei Naţionale, de către preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, şi Florin Constantinovici, antrenor secund al României.

„Naţionala de fotbal a României a realizat în acest an un lucru de care aveam mare nevoie: ne-a făcut să fim mândri. Am cântat imnul, am scandat numele ţării şi am sperat. Ne-am bucurat. Am simţit din nou emoţia, nerăbdarea şi spiritul de echipă. Naţionala României a mai realizat ceva incredibil: ne-a reamintit cum arată bunul simţ. Vă mulţumim pentru toate aceste lucruri, care au culminat cu un gest cu valoare de simbol: aţi arătat că ceea ce lăsăm în urma noastră, în vestiar sau în natură, e la fel de important ca jocul în sine”, a declarat Roxana Puia, director de marketing al Asociaţiei Environ.

“Acest trofeu este o recunoaştere care depăşeşte graniţele sportului şi care ne onorează în mod deosebit. Felicitări întregii echipei pentru faptul că a arătat că performanţa în fotbal poate merge mână în mână cu respectul faţă de ceilalţi. Fie că a fost vorba despre vestiarul lăsat impecabil după fiecare meci, aplauzele sincere oferite angajaţilor hotelului din Germania sau mulţumirile adresate organizatorilor EURO 2024 şi celor din Cipru, echipa noastră naţională a dat anul acesta un exemplu de civilizaţie şi de modernitate. Aceste gesturi aparent mici reflectă, de fapt, valori uriaşe care inspiră o naţiune întreagă. Un rol important l-au avut suporterii români, care au fost alături de echipă în fiecare moment, arătând aceleaşi valori de respect şi bun simţ. Împreună, jucători şi fani, am demonstrat că România poate fi o sursă de inspiraţie pentru fair-play, respect şi unitate. Mulţumim Asociaţiei Environ pentru această recunoaştere care ne determină în continuare să reprezentăm România cu mândrie, nu doar prin performanţe sportive, ci şi prin comportamentul nostru”, a declarat Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal.

Asociaţia Environ este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit, înfiinţată în anul 2007, care şi-a asumat obiectivul de a prelua responsabilitatea producătorilor şi importatorilor de echipamente electrice şi electronice privind colectarea şi reciclarea acestor produse la finalul ciclului de viaţă. Operează în prezent peste 4.000 de puncte de colectare la nivel naţional. În cei 17 ani de activitate a colectat peste 230.000 de tone de deşeuri de echipamente electrice şi electronice.

