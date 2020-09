Echipa PSD Iași pentru alegerile locale (P)

Maricel Popa, președintele Consiliului Județean și al PSD Iași: Timp de patru ani am avut onoarea de a fi alături de ieșeni din funcția de președinte al Consiliului Județean. Mi-am dedicat întreaga activitate proiectelor de dezvoltare a județului. Am reușit împreună cu echipa primarilor social-democrați să obținem rezultate istorice. Nu ne oprim însă aici. Iașul are nevoie în continuare de oameni dedicați, de proiecte, de investiții majore.