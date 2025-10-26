MICA PUBLICITATE
SPORT

Echipa SuperChess România a scris istorie, după ce a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah

De Redacția
duminică, 26 octombrie 2025, 13:29
1 MIN
Echipa SuperChess România a scris istorie la Rodos (Grecia), încheind competiţia cu 7 victorii din 7 posibile, şi a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah, transmite News.ro.

În ultima rundă, românii au învins echipa maghiară Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub cu scorul de 3,5 – 2,5, obţinând un triumf de neuitat pentru sportul românesc, informează Federaţia Română de Şah.

Formaţia română, antrenată de marele maestru Ivan Sokolov, i-a avut în componenţă pe: GM Gukesh Dommaraju (India), GM Jorden van Foreest (Olanda), GM Parham Maghsoodloo (Iran), GM Alexey Sarana (Serbia), GM Bogdan-Daniel Deac (România), GM Daniel Dardha (Belgia) şi GM Constantin Lupulescu (România).

Pe lângă titlul pe echipe, SuperChess a adăugat medalia de aur individuală la masa 1 cu performanţa lui Gukesh de 2927, medalia de bronz individuală la masa 3 pentru Parham Maghsoodloo, medalia de argint individuală la masa 4 pentru Alexey Sarana, medalia de argint individuală la masa 5 pentru Bogdan-Daniel Deac şi medalia de argint individuală la masa 6 pentru Daniel Dardha.

