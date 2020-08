Economia Poloniei intra in prima recesiune de la caderea comunismului

Economia Poliniei a intrat in recesiune pentru prima oara de la caderea comunismului. Economia poloneza a scazut in trimestrul al doilea cu 8,9 la suta fata de trimestrul intat. In primul trimestru, PIB-ul se contractase cu 0,4 la suta.

Polonia inregistreaza astfel conditiile pentru recesiune - doua perioade consecutive cu scadere economica.

In timpul crizei economice din 2008, Polonia a fost singura tara europeana care a evitat recesiunea.

ziare.com