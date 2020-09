Economie cu hârtie: în loc de var, pe pereţii şcolilor s-au pus afişe anti-Covid!

Azi a început un an de învăţământ sub semnul pandemiei, un an cu măşti, distanţare şi, unde va fi cazul, cu diverse chestii on-line; informaţii de ultimă oră despre cum s-au pregătit şcolile de eveniment, doar în cele ce urmează:

* * *

* La jumătatea lui septembrie 2020, sute de şcoli româneşti au closetele în curte, dar zeci de directori de alte şcoli româneşti le privesc cu invidie, fiindcă în curţile lor încă nu sunt closete, doar tufe.

* În câteva şcoli cu posibilităţi se vor utiliza clopoţei pentru sunat de unică folosinţă, iar în cele fără bani de clopoţei elevii vor face ei "Tiling-tiling!" din gură; deoarece vor purta măşti există riscul să nu se înţeleagă mesajul.

* La Şcoala "Ion Vodă cel Complet" s-au primit tablete pentru elevi; directorul e tare fericit, fiindcă acum are cu ce astupa găurile din pereţi, ca să nu mai bată vântul prin clase, că tot n-au Internet, nici curent!

* Şcoala "Lăcustă-Vodă" a primit nu tablete, ci mai mulţi metri pătraţi de tablă, pentru reparat acoperişul; directorul a pus un meşter să taie tabla în bucăţi, ca să aibă elevii tăbliţe de scris.

* Unele unităţi de învăţământ n-au mai reparat şi zugrăvit pereţii după ce au primit afişe cu sfaturi gen "Pe cap purtaţi fes ori bască, iar la nas şi gură mască!" sau "În această săptămână v-aţi spălat măcar o mână?", bune de acoperit petele de igrasie!

* Fiindcă elevii n-au bani de măşti, directorul şcolii din Anemici a discutat cu membrii cercului de folclor, să le facă ei măşti artizanale; copiii care le-au probat zic că iarna vor fi numai bune la mers cu uratul, fiind îmblănite, ca alea de la Ruginoasa.

* La şcoala din Acarieni s-au primit materiale didactice; a doua zi, directorul a găsit geamul deschis la laboratorul de biologie, dar n-a mai găsit scheletul primit în ajun; elevii care l-au luat vor să facă o glumă la alegerile locale, când în şcoală va fi secţie de votare, şi să-l bage într-o cabină.

* În această dimineaţă, mii şi mii de elevi din toată ţara au sărit în sus brusc, amintindu-şi că au avut de făcut multe teme de vacanţă; cei mai conştiincioşi şi mai silitori dintre ei le vor termina până la prânz...