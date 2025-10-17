Ecouri după ce Poli n-a fost în stare să treacă de CS Dinamo. Bratu, mulțumit că Tony i-a ambiționat jucătorii!

„Cei care au privit meciul nu cred că s-au plictisit. A fost un meci cu de toate. Am întâlnit un adversar cu experiență, cu calitate individuală foarte bună, mult peste media Ligii a II-a, dar o echipă în criză. Echipa are potențial, nu știu însă ce se întâmplă înăuntru. Am profitat de lucrul acesta și când am pregătit meciul am încrecat să pun probleme. Am venit să jucăm fotbal, noi cu o echipă tânără, cu jucători nu cu atât de multă experiență, cu excepția lui Bobaru, Matei, Morar și Demici. Am jucat cu un fundaș central născut în 2009 (n.r. – Anghel), cu Pașcalău, care are 20 de ani. Asta e strategia clubului. Suntem nou-promovați și oboiectivul nostru e de a ne salva de la retrogradare și de a promova și forma jucători tineri pentru a-i reda fotbalului românesc” a spus antrenorul.