Edi Iordanescu, după înfrângerea cu Olanda: „Plecăm cu capul sus, dar cu sufletul frânt”. Rămâne selecționerul României?

„Plecăm cu capul sus, dar cu sufletul frânt. Am dat totul. Încheiem o poveste foarte frumoasă care poate să aducă în viitor lucruri foarte bune dacă știm cum să gestionăm acest moment. Pentru fotbalul românesc poate să fie un nou început. Eu le mulțumesc băieților pentru tot parcursul și pentru toată implicarea lor. Au depășit limite, au rupt bariere, să nu uităm că România s-a calificat de pe primul loc, a câștigat grupa de la Euro”, a spus Edi Iordănescu, în interviul de după meci.

Selecționerul României a subliniat superioritatea valorică a Olandei și a mulțumit fanilor români. „E foarte greu într-o vară să depășești zeci de ani de decalaje între noi și fotbalul olandez. Le mulțuimesc băieților, sunt mândru de ei și le cer iertare suporterilor pentru că n-am reușit să ne ridicăm la nivelul lor, ei sunt campionii Europei, noi nu suntem. Poate în viitor.

„Primele 20 de minute ne-au aparținut, am vrut să surprindem. Am fost intenși, am fost agresivi, apoi la prima dificultate au creat golul. Dar vedeți că toate golurile sunt acțiuni individuale, calitate foarte mare. Echipa a dat tot ce a avut mai bun”