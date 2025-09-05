MICA PUBLICITATE
SPORT

Eduard Novak i-a dăruit lui Cătălin Chirilă bicicleta cu care s-a calificat la Jocurile Paralimpice de la Paris

De Redacția
vineri, 05 septembrie 2025, 20:00
Eduard Novak i-a dăruit lui Cătălin Chirilă bicicleta cu care s-a calificat la Jocurile Paralimpice de la Paris

Eduard Novak, primul campion paralimpic din istoria României şi fost ministru, i-a dăruit lui Cătălin Chirilă bicicleta cu care s-a calificat la Jocurile Paralimpice de la Paris, scrie news.ro.

“I-am oferit bicicleta mea de şosea, cea cu care m-am calificat la Jocurile Paralimpice de la Paris, unui sportiv de excepţie: Cătălin Chirilă, campion mondial şi european la canoe.

Cred că între campioni există mereu o legătură specială – dincolo de discipline, ne uneşte aceeaşi dorinţă de a ne depăşi limitele.

Cătălin a spus că această bicicletă îl va ajuta să devină şi mai bun. Eu sunt convins că va duce mai departe povestea ei, scriind cu propriile rezultate pagini de istorie în sportul românesc”, a notat Novak pe Facebook.

La Jocurile Paralimpice de la Paris, Eduard Novak a ocupat locul 10 la contratimp individual pe şosea şi locul 7 la 1.000 m contratimp pe pistă şi urmărire 4000 m pe pistă.

Etichete: bicicleta, catalin chirila, eduard novak, jocurile paralimpice

