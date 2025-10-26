Educația fizică și sportul sub auspiciile inteligenței artificiale (AI). Interviu cu decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, UAIC Iași (V)

Continuăm dialogul nostru în compania doamnei Beatrice-Aurelia Abalașei, decan al Facultății de Educație Fizică și Sport, profesor universitar și îndrumător de doctorat în Știința Sportului și Educației Fizice despre relația, din ce în ce mai profundă dintre sport și inteligența artificială.

În lume marile performanțe nu se pot obține altfel decât cu contribuția unei adevărate industrii a performanței unde AI are locul său bine definit. Cum stăm la acest capitol în România?

România face progrese notabile, dar încă se află în faza de adaptare și integrare a tehnologiilor AI în domeniul sportiv. Există inițiative de cercetare și colaborări internaționale, însă este nevoie de investiții mai consistente în infrastructură, educație și formarea specialiștilor pentru a ajunge la nivelul țărilor cu avans în această componentă adiacentă microcosmosului sportiv. Adoptarea AI în sport poate deveni forța importantă în creșterea performanțelor și vizibilității sportivilor.

Există ramuri sportive unde ne apropiem de colegii de specialitate din statele avansate în acest domeniu?

Disciplinele care au adoptat rapid tehnologiile digitale, cum ar fi atletismul, natația sau sporturile de echipă cu monitorizare biometrică, au făcut progrese remarcabile. Utilizarea sistemelor de analiză video și a senzorilor a contribuit la ridicarea calității antrenamentelor și la obținerea unor rezultate competitive. Totuși, pentru a menține această tendință, este necesară o continuă investiție în tehnologie și formarea profesională.

Facultatea derulează teme de cercetare care implică AI în domeniul sportului sau educației fizice?

Da, facultatea, prin Școala doctorală, coordonează studii interdisciplinare care includ aplicarea AI în analiza performanței sportive (a fost finalizată o temă din handbal, legată de identificarea profilului performanțial al jucătorilor și orientarea lor spre marea performanță, prin intermediul unei aplicații), prevenirea accidentărilor și optimizarea procesului educațional. Aceste cercetări implică atât cadre didactice, cât și studenți, creând un mediu propice inovării și dezvoltării cunoștințelor în domeniu.

Aveți în vedere integrarea, în viitor de noi tehnologii în programele de studiu, inclusiv sub forma unor specializări?

Se intenționează dezvoltarea unor cursuri și specializări dedicate AI care să ofere studenților o pregătire aprofundată și practică în domeniu, însă, specialiștii vin din alt domeniu al universității, astfel încât suntem dependenți de atenția lor spre știința sportului. De asemenea, se urmărește colaborarea cu alte universități tehnice și de medicină pentru o abordare interdisciplinară care să răspundă complexității tehnologiilor emergente.

Din ceea ce știți, în ce măsură, în liceele cu profil sportiv, tema AI este prezentă și îi pregătește cu informații și practică în acest domeniu?

Momentan, tema AI este doar marginal prezentă în liceele sportive, ceea ce reprezintă o oportunitate de dezvoltare. Este necesară introducerea unor module introductive care să familiarizeze elevii cu noile tehnologii, pregătindu-i pentru tranziția către învățământul superior și piața muncii, unde AI va avea un rol tot mai important.

Ce sfaturi le dați studenților care vor să devină profesori de sport și/sau antrenori și se tem că tehnologia le-ar putea „fura” locul de muncă?

Le recomand să vadă AI ca pe o oportunitate de a-și îmbunătăți competențele și de a deveni mai competitivi pe piața muncii. Adaptabilitatea și dorința de învățare continuă sunt condiții sine qua-non într-un mediu dinamic. Recomandarea este de a se utiliza AI în mod constructiv, iar pe de altă parte, studenții trebuie să învețe să folosească acest tip de tehnologie, dezvoltând abilități complementare care să le consolideze profilul profesional.

Ce credeți că ar trebui să rămână mereu „uman” în relația profesor–student sau antrenor-sportiv, indiferent cât va avansa AI?

Sportul implică elementul de competiție, latura emoțională a actorului social ce nu poate fi înlocuită de tehnica artificială. În ciuda progreselor tehnologice, emoția, înțelegerea profundă a nevoilor individuale, comunicarea autentică și motivația trebuie să rămână centrale în relația educațională și sportivă. Acestea construiesc încrederea și susțin dezvoltarea holistică a individului. AI trebuie să sprijine și să amplifice aceste valori, nu să le înlocuiască.

