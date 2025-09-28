Educația fizică și sportul sub auspiciile inteligenței artificiale (AI). Un provocator interviu cu decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, UAIC Iași

Un nou miniserial ZDI despre locul și rolul inteligenței artificiale în viața noastră este dedicat universului sportului în toată bogăția sa de discipline și forme de manifestare. Cu atât mai mult este binevenit și incitant dialogul ce urmează cu cât în prezent se confruntă două planuri existențiale. Pe de o parte se află față în față nivele diferite de generații iar pe de altă parte societatea versus inteligența artificială. Există cale de înțelegere și colaborare în beneficiul omului?

Vom parcurge mai multe teme de interes în compania doamnei Beatrice-Aurelia Abalașei, decan al Facultății de Educație Fizică și Sport, profesor universitar și îndrumător de doctorat în Știința Sportului și Educației Fizice. Experiența academică se materializează în formarea specialiștilor în educație fizică și sport și în studii aplicate în domeniu, iar cea practică este vizibilă în palmaresul sportiv, ca fostă jucătoare de handbal.

Inteligența artificială a devenit, de mai multă vreme, o vie realitate în domeniul educației fizice și sportului. Cum apreciați impactul pe care îl are această nouă tehnologie în universul dumneavoastră profesional?

Inteligența artificială reprezintă un ”salt”, metaforic vorbind, o coordonată evolutivă și în domeniul educației fizice și sportului, contribuind esențial la optimizarea proceselor de pregătire, evaluare și monitorizare a performanțelor sportive. Este prezentă, este utilă, dar rămâne artificială, departe de dimensiunile actorului social, cel care i-a dat sens.

Din perspectiva unui fost sportiv de performanță, AI-ul oferă oportunitatea de a accesa o cantitate uriașă de date relevante, care până acum erau greu de colectat sau analizat. Ca profesor universitar, constat că această tehnologie deschide noi orizonturi pentru cercetare și predare, permițând crearea unor modele personalizate de predare-acumulare a informațiilor și recuperare a unor indicatori relevanți în modelare, bazate pe date obiective și analize predictive. Impactul său se reflectă nu doar în creșterea performanțelor, ci și în eficientizarea procesului educațional și în adoptarea unor metode inovative care ajută învățarea.

În procesul didactic, la cursurile teoretice și activitățile practice, se observă o prezență mai mare a AI? În ce fel?

AI este integrată în activitățile didactice, atât prin intermediul materialelor educaționale digitale (fișe de lucru, simulări, suporturi vizuale, teste online…), cât și în laboratoarele practice. La cursurile teoretice, studenții au acces la simulări virtuale, platforme adaptive și baze de date interactive care permit o înțelegere mai profundă a conceptelor. În ceea ce privește activitățile practice, folosim sisteme de analiză video și senzori de mișcare care aplică algoritmi de inteligență artificială pentru a evalua tehnica sportivilor și a oferi feedback în timp real. Aceste instrumente nu numai că sporesc eficiența procesului didactic, dar dezvoltă și competențele digitale ale studenților, pregătindu-i pentru realitățile profesiei.

Care este realitatea, percepută de dumneavoastră, privind nivelul de informare și interes al studenților privind locul, rolul pe care inteligența artificială îl are în domeniul educației fizice și al sportului?

În acest context, realitatea percepută converge spre reprezentarea faptului că nivelul de informare, folosire a acestui instrument, variază în funcție de profilul individual al studenților, cu tendințe ascendente de deschidere către AI, mai ales în rândul celor care au experiență practică sau pasiune pentru tehnologie. Mulți tineri înțeleg că inteligența artificială poate fi o forță motrice, o componentă esențială a viitorului în domeniu care poate aduce beneficii concrete, cum ar fi îmbunătățirea performanțelor la locul de muncă, a performanțelor sportive (prin ajustarea/individualizarea programelor de antrenament în funcție de variabilele care definesc profilul sportivului), prevenirea accidentărilor și o mai bună gestionare a carierei sportive. Totodată, există și studenți care manifestă reticență, fie din cauza lipsei pasiunii pentru noile tehnologii, fie dintr-o perspectivă mai tradițională asupra sportului, ceea ce evidențiază necesitatea unei educații continue, introspective și adaptate.

