Educația fizică și sportul sub auspiciile inteligenței artificiale (AI). Un provocator interviu cu decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, UAIC Iași – II

Continuăm dialogul nostru în compania doamnei Beatrice-Aurelia Abalașei, decan al Facultății de Educație Fizică și Sport, profesor universitar și îndrumător de doctorat în Știința Sportului și Educației Fizice despre relația, din ce în ce mai profundă dintre sport și inteligența artificială.

Există cursuri sau module speciale în programa facultății privind prezența și rostul AI în lumea educației fizice și sportului?

Actualmente, planul de învățământ este construit astfel încât să formeze competențele declarative și procedurale de bază, fără a avea arhitectura concentrată în jurul AI. Se discută noțiuni generale despre tehnologiile digitale și AI aplicate în educația fizică și sport, în funcție de conținutul disciplinei. Totuși, având în vedere ritmul accelerat al dezvoltării tehnologice, există un interes crescut pentru introducerea unor module specializate care să includă atât partea teoretică aprofundată, cât și aplicabilitatea practică a AI în domeniul sportului de performanță și educației fizice adaptate. Este esențial ca aceste programe să fie actualizate constant și să includă colaborări interdisciplinare cu specialiști în informatică, biomedicină și psihologie sportivă.

În viitor, un profesor de sport și/sau antrenor ce cunoștințe și abilități noi va trebui să aibă pentru a face față impactului cu AI în sport?

AI vine cu un aport important în profilul profesorului de educație fizică, al antrenorului, crescându-i potențialul profesional, putând face diferența între un profesor foarte bun și unul normal. Profesorii și antrenorii trebuie să dobândească competențe multidisciplinare care să includă nu doar cunoștințe tradiționale în realizarea programelor de formare, de creștere a potențialului biomotric al elevului, al sportivului, să dețină doar noțiuni bazale de coordonare a antrenamentului și fiziologie, ci și abilități în utilizarea tehnologiilor digitale și a instrumentelor AI. Acestea presupun înțelegerea modului în care se colectează și se interpretează datele, capacitatea de a folosi platforme software specializate și de a integra rezultatele în planificarea și ajustarea programelor de antrenament. De asemenea, este importantă dezvoltarea unei mentalități deschise către inovație și adaptabilitate, precum și o colaborare strânsă cu experți din alte domenii, cum ar fi data science sau psihologia sportivă, pentru a valorifica pe deplin potențialul AI.

Studenții încep să fie conștienți de importantul aport al AI în viitoarea lor activitate profesională și în cea de performanță sportivă de înalt nivel?

Inteligența artificială este la început, iar familiarizarea cu acest instrument se face treptat, adaptat nevoii de cunoaștere și interpretare individualizată, constructiv, în sensul evitării încălcării normelor, principiilor și valorilor morale care definesc mediul educației formale. Cu dorința de a nu deveni redundantă, din observațiile mele, rolul AI în activitatea studenților este în creștere, mai ales când li se prezintă aplicații concrete, cum ar fi analiza performanței sportive, personalizarea antrenamentului sau prevenirea accidentărilor.

Sportul presupune talent, abilități specifice, profesia de profesor, chiar și cea de antrenor, este una vocațională și tradiția joacă un rol important în arta de a preda, de a include dimensiunile afectivă, cognitivă și comportamentală în modelarea omului, ceea ce vorbește despre dificultatea de a da sens major AI în procesul acesta. Pentru ca AI se hrănește din date și oferă un produs, cunoștințele, experiența, emoția întregesc performanța și nivelul ridicat al rezultatelor vine din buna pregătire a absolventului de Educație fizică și Sport.

Cum poate deveni AI aliatul sportivilor de performanță, în procesul de pregătire și în timpul competițiilor?

Inteligența artificială, cu miile de date pe care le stochează, are calitatea de a procesa, evalua, de a da rezoluții. În acest sens, poate sprijini sportivii prin monitorizarea parametrilor fiziologici și biomecanici în timp real, prin analiza modelelor de mișcare și anticiparea riscurilor, permite corectarea tehnicii, ajustarea încărcărilor de antrenament și optimizarea recuperării, toate acestea având un impact direct asupra performanței și durabilității carierei sportive. AI vine cu strategii, dar acestea trebuie adaptate întregului, compus din multe variabile care funcționează după genom. În timpul competițiilor, AI poate oferi antrenorilor date în timp real care să le permită luarea unor decizii strategice rapide și fundamentate, oferind astfel un avantaj competitiv important.

Aveți exemple de tehnologii sau aplicații pe care le considerați utile?

Ai este în stadiu incipient, iar timpul va dovedi utilitatea acestui instrument. Există multiple tehnologii care s-au dovedit utile, printre care sistemele de monitorizare a mișcării bazate pe senzori inertiali (IMU), platformele de analiză video asistată de AI care pot identifica erori tehnice sau dezechilibre biomecanice, precum și aplicațiile pentru managementul încărcării în antrenament și recuperare care utilizează modele predictive pentru a preveni suprasolicitarea. De asemenea, platformele care integrează date despre starea emoțională și motivațională a sportivilor sunt în curs de dezvoltare și reprezintă un domeniu cu potențial mare.

