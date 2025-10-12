Educația fizică și sportul sub auspiciile inteligenței artificiale (AI). Un provocator interviu cu decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, UAIC Iași (III)

Continuăm dialogul nostru în compania doamnei Beatrice-Aurelia Abalașei, decan al Facultății de Educație Fizică și Sport, profesor universitar și îndrumător de doctorat în Știința Sportului și Educației Fizice despre relația, din ce în ce mai profundă dintre sport și inteligența artificială.

În ce măsură AI contribuie la personalizarea planurilor de antrenament, astfel încât să țină cont de nevoile și parametrii fiecărui sportiv?

Cred ca este o zonă în care AI va face diferența: are capacitatea de a stoca mii de date, mii de parametri ce pot fi analizați, comparați și integrați în planuri noi, ceea ce nu poate face omul (vorbind de memorie și analiza acestor date, chiar și din însemnări periodice). Prin analiza datelor colectate continuu, AI poate ajusta volumul și intensitatea antrenamentelor, prevenind suprasolicitarea și maximizând progresul. Personalizarea antrenamentului prin AI este un proces complex care permite adaptarea programelor în funcție de variabile individuale multiple, cum ar fi capacitatea de efort, nivelul de oboseală, ritmul de recuperare, predispoziția la accidentări și chiar starea mentală a sportivului. Astfel, AI poate combina trecutul, prezentul și viitorul, făcând predicții nu doar individuale ci și la nivel regional sau național (chiar și omparații cu modelul campionului, la nivel internațional).

Beatrice-Aurelia Abalașei, decan al Facultății de Educație Fizică și Sport

Credeți că AI are un cuvânt important de spus în prevenirea accidentărilor?

AI are un rol fundamental în prevenirea accidentărilor prin capacitatea de a detecta deviații subtile în tehnica de execuție sau semne premonitorii ale suprasolicitării. Analiza continuă a datelor biomecanice și fiziologice permite identificarea pattern-urilor de risc și generarea de recomandări personalizate pentru corecții, ajustarea încărcării și planificarea recuperării.

Cum poate contribui AI la monitorizarea stării de sănătate a sportivilor?

Se integrează datele provenite de la senzori mobili/purtabili, dispozitive medicale și rapoarte clinice, care sunt analizate pentru a identifica în timp util modificări ale stării fiziologice. AI poate detecta semne precoce de suprasolicitare, dezechilibre metabolice sau patologii emergente, facilitând intervențiile preventive și reducând durata perioadelor de indisponibilitate. Această monitorizare continuă permite o mai bună gestionare a sănătății pe termen lung, aspect esențial în sportul de performanță.

Se vorbește mult despre sisteme de analiză video, care folosesc algoritmi AI pentru a corecta tehnica sportivilor. Ați testat sau studiat astfel de soluții?

Am utilizat astfel de sisteme în cadrul activităților didactice și în proiecte de cercetare, constatând că oferă o evaluare obiectivă, precisă și detaliată a tehnicii sportive. Aceste sisteme permit identificarea rapidă a erorilor biomecanice și oferă un feedback vizual clar, care poate fi utilizat atât pentru corecții imediate, cât și pentru planificarea pe termen lung a intervențiilor.

Cât de mult și cum pot ajuta aceste instrumente antrenorul și profesorul să facă o evaluare obiectivă a progresului elevilor, studenților și sportivilor?

Instrumentele bazate pe AI furnizează date cantitative care pot fi comparate în studii longitudinale (studii organizate de-a lungul mai multor ani), oferind o imagine clară a evoluției fiecărui sportiv. Acestea completează observațiile subiective ale antrenorilor cu indicatori obiectivi, crescând acuratețea evaluării progresului și facilitând luarea deciziilor privind corectarea programului de pregătire. De asemenea, aceste instrumente ajută la motivarea sportivilor prin vizualizarea progreselor realizate și identificarea concretă a ariilor ce necesită îmbunătățiri.

Care este, în opinia dumneavoastră, punctul de echilibru între analize automate făcute de AI și intuiția și experiența antrenorului?

Analizele AI trebuie să fie percepute ca un suport valoros, dar nu ca o înlocuire a expertizei umane. Experiența, intuiția și înțelegerea contextului sportiv, psihologic și emoțional rămân fundamentale în procesul decizional al profesorului/antrenorului. Echilibrul optim se regăsește în combinarea datelor obiective generate de AI cu experiența practică a profesorului/antrenorului, astfel încât deciziile să fie bine fundamentate și adaptate la nevoile individuale ale sportivului.

