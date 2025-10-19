Educația fizică și sportul sub auspiciile inteligenței artificiale (AI). Un provocator interviu cu decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, UAIC Iași (IV)

Continuăm dialogul nostru în compania doamnei Beatrice-Aurelia Abalașei, decan al Facultății de Educație Fizică și Sport, profesor universitar și îndrumător de doctorat în Știința Sportului și Educației Fizice despre relația, din ce în ce mai profundă dintre sport și inteligența artificială.

Din punct de vedere psihologic, credeți că AI poate contribui la evaluarea motivației și la identificarea blocajelor emoționale? Vedeți utilă o aplicație AI, care să monitorizeze și anticipeze scăderea motivației unui sportiv?

Deși este un domeniu emergent, AI poate analiza date indirecte precum expresiile faciale, tonul vocii sau variabile fiziologice pentru a evalua nivelul de motivație și a identifica posibile blocaje emoționale. Această capacitate poate susține intervențiile psihologice și motivaționale personalizate, contribuind la o mai bună gestionare a stresului competițional și la creșterea performanței globale. Cu toate acestea, aceste tehnologii trebuie să fie folosite complementar și în paralel cu expertiza umană pentru a asigura validitatea și etica utilizării.

Să ne referim și la cei care practică gimnastica și sportul în interes personal, ca amatori. În ce măsură AI le poate îmbunătății performanțele personale și să le mențină un bun nivel de pregătire?

Pentru sportivii amatori, AI oferă acces la programe personalizate de antrenament, monitorizare simplificată a performanțelor și recomandări privind stilul de viață și recuperarea. Aplicațiile mobile și dispozitivele inteligente permit urmă­rirea progresului și ajustarea exercițiilor în funcție de obiective și condiția fizică. Astfel, AI democratizează accesul la know-how-ul sportiv de performanță, motivând și sprijinind un stil de viață activ și sănătos.

Cum sunt pregătiți studenții ca să fie deschiși către universul AI, al noilor tehnologii și al nevoi de a le cunoaște și folosi?

Studenții sunt expuși progresiv la noile tehnologii prin demonstrații practice și proiecte interdisciplinare. Atelierele de lucru specifice se centrează pe dezvoltarea competențelor digitale, analiza datelor și utilizarea instrumentelor AI, precum și pe gândirea critică în evaluarea impactului acestor tehnologii.

Aveți colegi sau cunoștințe din domeniu (profesori, antrenori și alte categorii profesionale) care privesc cu scepticism AI-ul în sport? Ce argumente le-ați oferi pentru a le schimba perspectiva?

AI este un partener profesional. Un prieten al profesorului, un antrenor secund al antrenorului principal. O bază de date, un calculator rapid și predictiv, un strateg ”calculat și rece”, fără afectivitate. Rolul său este constructiv și dacă ar exista temeri, ele sunt temporare, până ne familiarizăm cu aportul lui în viața profesională, și nu doar.

Este important să se evidențieze complementaritatea dintre AI și experiența profesională umană, astfel încât tehnologia să fie percepută ca un aliat.

Cât de mult, în opinia dumneavoastră, AI va aduce schimbări în profesia de profesor sau antrenor de educație fizică în următorii ani?

Profesorii și antrenorii vor trebui să devină manageri ai informației, interpreți ai datelor și inovatori pedagogici, folosind tehnologiile digitale pentru a crea medii adaptate nevoilor individuale.

Un absolvent al Facultății de Educație fizică și Sport va fi o combinație armonioasă între tehnologie, informație și emoție, un profesionist în această piață a muncii extrem de dinamică. Această schimbare va conduce la o creștere a eficienței și calității procesului educațional și de antrenament.

